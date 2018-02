Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el marcador con nombre de Maradona y a quien sacaron de varios clubes, ya tuvo su segundo hijo y aseguran que ahora camina derechito y sin problemas, todo porque ahora la que administra el billete que gana con sus dos tiendas de Gamarra, es su esposa. Primero, segundo y tercero es la familia. Y no va a ser...



¿Se acuerdan de ‘Toñito’, quien jugó en la ‘U’ y después, cuando lo botaron, nadie lo quería? Se compró una casa en San Juan de Miraflores, en una levantó varios pisos y hartos cuartos. No tiene equipo, no lo llaman de ningún lado, pero vive tranquilo con lo que cobra por los alquileres. Se proyectó bien...



Me pasan la voz de que lo vieron a ‘Rabanito’ , hace una semana, caminando por el barrio de ‘El Retablo’ en Comas. Pese a que todavía latea con cuidado por la pierna lesionada, buscó una buena silla y liquidó como si estuviera sano. Parece que no entiende que le queda poco tiempo en la pelotita y encima, sin ahorros, la cosa se pone picante. Guarden pan para mayo. Así es...



Hay un runrún de que la doña de un pelotero de provincia, que en sus buenos tiempos parecía que volaba y creían que era un avión, está escribiendo un blog donde cuenta sus experiencias como madre. La señora es aeromoza y toda una dama respetable. Todavía no se anima a contar la vida de su esposo y tampoco la de sus colegas de profesión. Ahí sí que varios empezarían a temblar. Asuuuu... Me voy, soy fuga.

