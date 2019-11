El acumulado está picante... ni Reinaldo do Santos, chamanes y los que leen cartas se atreven a dar un pronóstico

Del saque somos carnecita. .. El acumulado está picante de machas. Y lo más curioso es que ni Reinaldo do Santos, chamanes, videntes y los que leen cartas se atreven a dar un pronóstico. Juegan tan mal arriba que ya es timba decir un resultado. Los análisis se van al tacho con tanta irregularidad y pobre nivel de los protagonistas. Los partidos por la baja son más emocionantes. Se nota más ritmo y compromiso para meter la pierna. Creo que Binacional ya es finalista porque faltando tres fechas le gana a Alianza y Cristal en Juliaca y le alcanza. Y si consigue una victoria ante Sport Boys en el Callao es campeón nacional.

El otro candidato es una moneda al aire. Bengoechea, Comizzo y Barreto son expertos para excusarse dos horas en conferencia de prensa. Pero en la cancha sus equipos son unas chalonas, no son fiables. El menos torreja tendrá su chance. ¿Quién es el otro que desciende? Allí hay un serio problema para Sport Boys, San Martín y Municipal. El que sepa manejar la presión se salvará. Aquí ya es un tema ‘comecerebro’, de desgaste mental. Ojalá que no haya cosas turbias por lo bajo y todo se decida en la cancha. Sí, señores...

La firme que vivir en sobresalto es una mela. Ya entiendo porque el ‘Pato’ hizo la del ‘Chavo’ el sábado. Se comió el bote en el gol de tiro libre porque está muñequeado, una gelatina. Resulta que un colega, un seleccionado, le ‘tira maicito’ por redes a su chica reality. No ha pasado absolutamente nada, pero está volando porque la señorita no le quiere dar el nombre del malcriado, del ciberpartidor para chancarlo. Incluso, le han advertido que no se descuide porque ese faltoso es intenso con los personales. Pero yo le aconsejo que se quede tranquilo porque es matado y no tiene cultura para liquidar. Eso sí, conversa con esa muchacha porque la pareja de uno tiene que contarte con punto y coma hasta cuando está con hipo. Y no va a ser...

Hay un run run bravo que ‘Caíco’ Rivadeneyra ya tiene todo arreglado con un club grande. Es más barato que Pedrito y el ‘Viejo verde’, y además con proyección de selección. El arquero va a firmar siempre y cuando le aseguren titularidad, ya que no quiere competir con el tío que debería dedicarse a la política porque le gusta dar ‘like’ a todos los que apoyan a la ‘China’ que está en su ‘río’. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.