Del saque somos carnecita... El que se ‘graduó’ de abuelito es el ‘Zancudo’, que jugó en las mejores ligas del mundo. Su hija se convirtió en mamá y el hombre en ‘one’ se acercó a saludarla llevando regalos. Vale...



El ‘Guía sexual’ es rapidito. Y también tiene una secre que es efectiva. Allí lo llevó al ‘Rayo’, lo floreó y lo hizo firmar un poder. Fue a México, lo colocó en Morelia y le dieron 60 lucas gringas. Rexuxa...



Así que Paolo de la Vicky se fue a los ‘yunaites’. El defensa voló con la patrona y sus hijos al estado de Kentucky para recibir el 2018. Allá solo atiende las llamadas de su empresario, para saber en qué club va a jugar, y el ‘wasap’ lo bloquea, porque solo atiende familia. Ya saben, trampas, por favor no molestar. Y no va a ser...



Así que un gordito, que antes era chofer y ‘soplón’ del ‘Niño terrible’, ahora camina con el ‘Orejas’. La pega de su seguridad y le estuvo picando camisetas, con el tango de que son para unos amigos. El volante de la Bicolor le dio y el malazo las puso al ‘palo’ en ‘Polvos Azules’. Así no es...



Los administradores de la crema no tienen corazón. No han pagado la quincena de diciembre a los trabajadores, les han dicho que en enero les cancelarán el mes completo y de la grati mejor ni hablen, porque eso les van a dar el día que paguen todas las deudas del club. Quéééé... Me voy, soy fuga.