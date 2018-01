Del saque somos carnecita... Por siaca, ese ‘ampay’ de la ahijada del que se hace el ‘ruso’ con un peloterito del Regatas, es un descarte de aquellos. Yo soy podrido al mango y no me trago ese cuento. Ese muchachito viajó en el jet privado que voló al norte y hoy aparece como noviecito. ¿Y en ‘Cancún’ también estuvo? Allí no lo subieron al chamaquito porque todavía no había caído el roche. La veo nítida: es tremendo tangazo para bajar los caballos a los mal hablados. Los sonsos dirán que el padrino fue Cupido. Los venenosos que es la barreta. Ayayayayy...



Hubo un congreso de técnicos en la Videna, donde acudieron desde la ‘Foca’ Gonzales hasta los NN de provincias. Eso fue el viernes y sábado y hubo cerca de 150 ‘sabelotodos’. Los peruanos le han sacado la mela a esos extranjeros que nunca se sentaron en una carpeta y no aportan nada en nuestro fútbol. Se lo comieron a ‘Popeye’ con cubiertos descartables. Le refregaron en su pepa a los que vienen de afuera sin título que son chistosos y estafadores. Sí, señores...



Me pasan la voz que la relación de un árabe con un ‘Cabezón’ está media rota. Es que al hombre le molestaba que el antipático revisara todos los contratos de los fichajes en el Misti como si fuese gerente o directivo. Es por eso que cuando se dio la posibilidad de que se vaya a México, no puso ninguna traba. La firme que entiendo que piense mal el tío, pero la cruda es que ese cargoso siempre se puso del lado del jugador, le daba su lugar. Incluso de su billete sorteaba carros y artefactos para tenerlos motivados. No lo conozco de ‘buitre’ a menos que haya cambiado y no creo. Así es...



Ayer, plan de 6 de la tarde, lo vi a ‘Chicho’ Salas lateando por Ucayali con el Jirón de la Unión. Iba con buzo, gorro y más solo que el ‘Chavo del 8’. Ahora compra cosas por el Centro de Lima, porque antes seguro su zona eran los centro comerciales y se peleaban por acompañarlo. Cuando te retiras y no ahorraste, no chapas ni la gripe. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.