Al ‘Gato activador’ le aconsejo que vaya despacio con su flaca: es intensa al mango y suena fuerte que le encanta la rumba

Del saque somos carnecita... La neta es que a mí no me sorprenden los ampays de los programas de farándula. Cachos hay en todo el mundo. Ningún hombre ni mujer está libre de ser ‘adornado’. Lo que sí creo es que si te buscas una persona con valores y decente no ocurren esos temas. En la calle solo encuentras ‘descartables’. Más nada. Y lo ocurrido al volante de la selección no es para hacer una novela. El muchacho necesita tranquilidad emocional porque toda ruptura duele. Así haya sido hace meses. Y peor si la chica no guardó ni mela de ‘luto’. Cuando hay amor, hay esperanza. Y la firme es que al chamaco ya lo tenían ‘incinerado’. Sí, señores...

Por siaca, al ‘Gato activador’ le aconsejo que vaya despacio con su flaca, que es intensa al mango. Suena fuerte que a la señorita le encanta la rumba y para mí eso es mala espina. La noche a veces llama a la tentación, a cosas prohibidas e indebidas. Hace poco la vieron en una fiesta donde estaba el ‘Conejo gordo’ y gente de la tele. Espero que el marcador muestre carácter y ponga las cosas claras. Además yo creo que la experiencia con su ‘Ojitos hechiceros’ le ha dejado una enseñanza. Así sea sana, hay que dormir con un ojo abierto y el otro atento. Rexuxa...

OSLIMG MORA Y UN ‘RUN RUN’ DEL ‘CORRECAMINOS’

Me pasan la voz que en la Videna han quedado satisfechos con el chamaquito Oslimg Mora. El profesor Bonillo dice que el somatotipo del moreno es perfecto para la alta competencia. Le han recomendado que se cuide y cuando tenga una propuesta del extranjero la chape en una para que siga creciendo. El morocho es tranquilo y agradecido con sus viejitos porque lo primero que hizo con la plata grande que ganó fue terminarles su casita en Pisco. Vale...

Hay un run run que el ‘Correcaminos’ camina palteado y mirando para todos lados. Se bota con el tango que apoya a un club grande con una asociación, pero la realidad es que va a todos sitios con un brother que lo presenta como su causa. La firme es que el ‘man’ es su chaleco porque hay varios que se la tienen jurada porque aplicó el abuso con unas monedas y por eso lo quieren reventar. ‘Tyson’ es el primero en la lista. Cuidado que ese te mete un manazo y te arranca la cabeza. Ayayayay,,.

Me voy, soy fuga.