Se le vienen horas difíciles a ‘Aladino’. Espero que todo esto lo ayude a recapacitar, a enderezar el camino

Del saque somos carnecita... Se le vienen horas difíciles a ‘Aladino’. Sinceramente espero que todo esto lo ayude a recapacitar, a enderezar el camino, porque la firme que hace rato está haciendo la del ‘Chavo’ y ni él ni nadie hacía algo para corregirlo. El volante es sufridito, nadie le daba un centavo en su natal Huamachuco y tuvo que esforzarse más que otros para llegar a donde está. La vida lo ha premiado con talento en los pies y debe aprovechar, el tiempo pasa volando y con sus indisciplinas se le cerrarán algunas puertas.



Hace unos años había un lateral que estaba en la mira del Real Madrid, Barcelona, Bayern, Inter de Milán y otros ‘monstruos’ de Europa, pero por culpa de una ‘cola’ terminó sin piernas y ojalá no le pase lo mismo.



Sí, señores... Se vienen fechas cruciales en el Clausura y voy a estar bien atento al accionar de los pitos. Hay muchos intereses de por medio, por el título y por la baja. Un error, un penal no cobrado, una expulsión, pueden inclinar la balanza a favor de unos y perjudicar a otros. Ya entramos en los meses donde muchas veces los partidos se ganan fuera de la cancha. Es la época del ‘poderoso caballero’. Eso es algo que debemos desterrar de nuestra pelotita. Y no va cher...



La ‘ Blanquirroja’ arrancó sus trabajos ayer con los convocados locales y otra vez la gran preocupación es la poca continuidad que tienen algunos ‘extranjeros’. En diez días jugamos con Uruguay, con un Luisito Suárez picón porque lo eliminamos de la Copa América. El ritmo y velocidad son prioridad para tener un buen desempeño colectivo. Lo vengo diciendo hace tiempo, las próximas Eliminatorias serán más que una guerra, no podemos darnos el lujo de arrancar mal y perder toda una ronda, porque solo una vez se dan los milagros. Así es... Me voy, soy fuga.