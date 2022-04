Del saque somos carnecita... Desde el martes de la semana pasada, he recibido llamadas de gente que me ha querido picar para que me pronuncie por el ampay de dos personajes mediáticos . Preferí el silencio hasta que se enfríen las cosas.

Lo primero es que a mí nadie me digita ni pilotea. Aldo Miyashiro no es mi amigo, pero sí conozco su corazón. Es famoso, exitoso, pero yo valoro más su generosidad, bondad y humildad. Mi ‘Peña’ se ha enfrentado tres veces a ‘Once Machos’ y los resultados son anécdotas.

De esas pichangazas hay un gesto que nunca me voy a olvidar: ‘Causa, organiza un partido en el Callao para la Navidad’, me propuso. Fue con todas las estrellas de la televisión y llevó 500 señores regalos.

Las caritas de felicidad de esos niños pobres por recibir obsequios de personajes con popularidad es como si los hubiesen abierto en su arbolito en Nochebuena.

Se equivocó, sí. Como yo, tú y todos. A diferencia de los que mueren negados o se ‘barretean’ con mentiras en comunicados, diste la cara como varón. No has matado, robado ni estafado.

Los memes, burlas y criticas no van a cambiar mi opinión del ser humano. Así que ‘Chino’, no hagas caso de esos reprimidos, sonsos, pisados, acomplejados y paganinis que hay en las redes . Esos son más pecadores y peores porque se descartan con los problemas del otro. Y ojo que no estoy avalando la infidelidad, simplemente es la realidad. Sí, señores...

‘SOLCITO’ NO HA DERROCHADO SU DINERO

Da gusto enterarse de que el ‘Solcito’ no ha derrochado su dinero. Ha sido pensante y seguro bien aconsejado y asesorado. El volante tenía sus saliditas, sus juerguitas, encerronas, pero siempre midiéndose con las monedas.

Hoy se da el lujo de estar sin chamba y vivir de sus ahorros y otros ingresos. No necesita de un fulbito para salvar la semana. Dedica su tiempo a la compra y venta de departamentos. Le va excelente y parece que se lleva a sus chibolos al repechaje.

Los jugadores deberían imitar los buenos ejemplos. Sé de algunos que se toman 5 azules en ‘Barranco Bar’ y ni han tarrajeado su casa . Qué feo...

El ‘Churrito’ tiene vestuario, camarín y barrio . Es mano abierta con los chamaquitos y más sufriditos de su equipo en Segunda. Los habilita para sus pasajes, rehidratantes y cuando puede invita ‘jama’. Anda tranquilito y quiere ascender a Primera. Todo hasta que aparezca un pantaloncito que le mueva el piso.

Cada vez que se encapricha es intenso al mango y se olvida de todo . Le da por dedicar canciones, enviar pasajes y al final otro se la lleva. Aunque tiene su mérito, porque en su agenda hay varias de la farándula y después lo han partido por nombrada los extranjeros. Rexuxa...

La neta es la neta. La verdad es una sola. Han querido torpedear a un muchacho que está queriendo poner orden en el equipo que usa una franja como la selección . Se lo han querido bajar a la mala con información inexacta porque ha tumbado el negocio a malos profesionales.

Jorge Moscoso ha descubierto irregularidades como cobro de ‘cupos’ de miles de soles a padres para que su hijo tenga una prueba en una categoría. Y así otros ‘business’. Todo lo que hace manda correos a dirigentes y socios.

El hombre genera semanalmente al club una plata con las academias. Además, está llevando a mil niños al estadio cada vez que el equipo es local en la Liga 1. Vale... Me voy, soy fuga.

