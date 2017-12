Alguien tiene unas amiguitas que a la distancia ‘chupan la sangre’

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que esta tarde, en Trujillo, se juega el ‘relámpago’ la ‘Apuesta de fin de año’. El premio al ganador es de 10 mil soles y el chato Cueva ha inscrito al equipo de su barrio. Él pagó la inscripción, compró las camisetas y les prometió a sus causas que de agarrar el primer lugar, el billetón lo repartirán entre ellos. Chévere...



Así que ese delantero gordo, que estuvo poquito tiempo en Argentina y regresó diciendo ‘che’, tiene unas amiguitas que a la distancia le ‘chupan la sangre’. El fin de semana, tres muchachitas bien formaditas dijeron presente en la ‘Choza de la Anaconda’, en Los Olivos. Entraron, buscaron al administrador y avisaron que llegaban de parte del delantero. Lo timbraron al patita y respondió que les den lo que pidan. Al final, sabe que regresando a Lima cobrará con hartos intereses. Y no va cher...



El ‘orejas’, desde que está en Lima, solo dice presente en puro matrimonio. Estuvo en el de su causa ‘Ven a mi casa’, el sábado pasado, y el anterior llegó al del salsero Josimar. Eso sí, siempre acompañado de su ‘patrona’, quien al ver tanta novia, agarró el buqué y ahora le ha pedido que también la lleve al altar. Curuju... Me voy, soy fuga.