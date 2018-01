Alguien hace travesuras con la hermana de un exdirigente de la ‘Franja’

Del saque somos carnecita... Mis respetos para Javier Mascherano, que se va del Barcelona después de 8 años y con 18 títulos. Fue fichado como volante y se tuvo que adaptar como central. Su grandeza radica en que sus compañeros lo recordarán más como persona que como futbolista. Humilde, solidario, prudente, ubicado, líder, honesto, ganador y ejemplo. La palabra precisa en las tormentas. Es de los que siempre suman en el vestuario, en la grada y en la cancha. De los necesarios, así no sea un fuera de serie con el balón. Es el pegamento para unir las piezas. Es tan inteligente que eligió el momento justo para irse por la puerta grande y ser reconocido por la prensa y afición española. Por eso le doy un consejo a Cuevita: imita lo bueno y no lo malo. Tu actitud o engreimiento de no viajar con Sao Paulo porque te mandan a la banca es poco profesional. Lo dejo ahí porque no quiero echar más combustible al problemita. Sí, señores...



Ya me contaron que el ‘Loquito’ hace travesuras con la hermana de un exdirigente de la ‘Franja’. Sigue allí, sin ofrecer nada, pidiendo todo y la chica acepta. La firme es que es cacharrero al mango y levanta lo que quiere donde va. Ya sea en ‘Barranco Bar’, donde campeonas y recién te preguntan tu nombre saliendo del ‘telo’. Ayayayay...



Reapareció un ‘Tigre gordo’. Ahora camina por Chorrillos. Cómo han cambiado los tiempos, deja su ‘nave’ cerca del barrio de la chiquilla y la visita a pie. Después toma taxi hasta su ‘caña’ y se la lleva con rumbo desconocido. Para regresarla, hace la misma jugada. Eso no te asegura que no te ampayen. Ahora te toman una fotito del celular, la envían a la ‘patrona’ y solo tienes que ir a recoger tus cosas. Está bien que hayas pasado piola con la chilenita de San Miguel, pero... Curuju...



Vi a la ‘Mosca’ caminando por Lince, frente al mercado ‘Lobatón’. Lucía bien achibolado. Gorrito, jean rasgado y pitillo. Salió de una farmacia, apuradito. Fijo que fue por su ‘caramelito’. Ojalá nomás que no compre esas pastillas que hacen doler la cabeza y te ponen las cejas duras, que parece que estás en menta. Para todo hay que ser elegante. Rexuxa...



Pasan los años, nuevos jugadores nos han clasificado para el Mundial, pero la historia queda. El domingo, plan de 4 de la tarde, el tío ‘Chito’ de la Torre, que participó con la selección en México 70, se sentó en la bodega ubicada frente a la primera zona de Palomino y se puso a contar anécdotas. Como veinte papás con sus hijos, que volvían de la playa, se pararon a escucharlo. Le dejaron cerveza, jama y se tomaron ‘selfies’. El maestro se metió a dormir a la medianoche. Así es... Me voy soy fuga.