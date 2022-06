Del saque somos carnecita... La verídica que es bueno que el grupo esté unido para buscar la clasificación al Mundial. Los jugadores entran a la recta final y no vale pestañear. La tienen clarita. Ojo que hay algunos hinchas que ya se alucinan en el Mundial sin haber jugado el repechaje. Una cosa es el amor a la blanquirroja y otra el triunfalismo. Lo bueno es que el ‘Tigre’ les baja los caballos en una a los desubicados. Los partidos hay que jugarlos. Así es...

Por siaca este pechito ya está cerca de Barcelona. Me voy a mover como el Cholo Sotil en sus buenos tiempos y dejar huella con las catalanas, lo malo es que no tendré un Ferrari, sino chaparé mi rico Metro. Y no va cher...

Qué tal salto del ‘Toto’ Lorenzo, del Melgar a la selección colombiana. Espero que los arequipeños traigan un buen entrenador, ya que tienen que seguir avanzando en la Sudamericana...

Ya me contaron que al finalizar el entrenamiento de la selección, hubo palmas en el vestuario y todas eran para un volante, que en el 2018 quedó fuera de Rusia, a menos de una semana de empezar el campeonato. El hombre ya oficializó a una ‘guerrera’ mamacita. Ojalá que ponga las cosas claras desde un arranque. Dos veces no se le puede escapar la paloma...

LA MOSCA PERDIÓ PESO Y NADIE CREE EN SUS RECOMENDADOS

Me cuentan que la Mosca, lleno de entusiasmo, se presentó ante los dirigentes y les avisó que ya tenía dos refuerzos para la segunda parte del año y la respuesta fue que no insista, que ahora ellos deciden quién viene. Ya perdió peso y nadie cree en sus recomendados. Nooooo...

Por si acaso, me cuentan que el ‘Buque’ no aceptó la chamba en Ate por el roche y la presión que él iba a cargar a su retoño. Si jugaba iban a decir que era porque él estaba como directivo y si no lo ponían iban a pensar que su viejo lo había opacado... Me voy, soy fuga.

