Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Profesor’ está tirando la toalla antes de tiempo. No puede decirle a sus jugadores: ‘La eliminatoria está perdida, pero haremos el intento’. Es cierto, voltear un 4-1 es complicado, pero no imposible. Parece que el charrúa no confiara en la capacidad de sus jugadores ni en la suya. En cuartos de la Champions 2018, Barcelona goleó 4-1 a la Roma de local y con Messi y todas sus estrellas fue eliminado al caer 3-0 en la vuelta. En semifinales, también de la Liga de Campeones de este año, el propio Barcelona goleó 3-0 a Liverpool en la ida y perdió 4-0 en la revancha. Ni la Roma ni Liverpool dieron la lucha por perdida. Mucho menos se la pasaron echándole la culpa a los árbitros o al VAR. Se enrazaron, trabajaron, revisaron videos y salieron con el cuchillo entre los dientes. Nunca vieron fantasmas, ni buscaron pretextos. Sí, señores...

No es novedad que los ‘pitos’ se han equivocado. Pero fue para todos. A veces le tocó a la ‘U’, otras a Cristal, Melgar, Binacional... Decir que solo se la agarraron contra Alianza es irresponsable. Basta de incitar a la violencia. El fútbol es un deporte. “Los árbitros no tienen conferencia de prensa. Son humanos, tienen familia”, fue lo que dijo Mosquera y comparto su opinión. Un juez puede tener un mal día, pero no puede dar su versión. Un técnico o jugador tienen todos los micrófonos para alabar o criticar y muchas veces lo hacen sin medir las consecuencias. Así es...

No soy mago ni adivino, pero creo que Alianza es favorito para ganar la revancha. No sé si le alcanzará para revertir la llave, pero debería imponerse por plantel, localía, jugará con su hinchada presionando al rival y está con la sangre en el ojo. El problema es que lo mejor que hace es defender. En el año, son pocas las veces que ha goleado. De arranque deberá poner toda la carne en el asador con Quevedo, Balboa y los uruguayos Rodríguez. No están para guardarse nada. Si no meten un gol antes de los primeros 20 minutos, la presión y el reloj les jugarán en contra. Y no va cher...

La ‘Mosca’ deberá demostrar que ha aprendido de sus errores. Ni meterse atrás ni atacar como si estuviera en Juliaca. Controlar el mediocampo, quitarle la pelota al rival y no caer en las provocaciones. Una final se gana estudiando bien al rival, siendo estratégico y no pensando en que vas a traicionar tu estilo de juego. En 2013, el técnico de Binacional se comió un 6-0 cuando dirigió a una selección peruana ante el País Vasco y fue lapidado. En 2017, River Plate le metió 8-0 con el buzo de Wilstermann. La historia recuerda a los campeones, no al que juega bonito. Así es... Me voy, soy fuga.