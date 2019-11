Del saque somos carnecita... En una fecha final de infarto, Alianza Lima ganó el Clausura merecidamente. Después que perdió el Clásico era el que menos opciones tenía, pero aprovechó los terribles errores defensivos de Cristal y la falta de gol de la ‘U’. Para salir de la crisis, el ‘Profesor’ dejó su zona de confort y cambió su sistema del pelotazo. Le metían goles, pero se las ingeniaba para ganar los partidos. Apostó por su paisano Federico Rodríguez, que le dio puntos importantes. El técnico supo dosificar a sus veteranos Cruzado, ‘Cachito’ y Leao para que lideren su equipo. A diferencia de los cremas, que solo tuvieron a Hohberg, Quintero y su arquero Carvallo. Encima, ‘Iván Cruz’ se la pasó reclamando a los ‘pitos’ y nunca se le vio la mano de entrenador. Así es...

Después de mucho tiempo, los tres grandes pelearon un título. Lo ganó el que cometió menos errores. Aquí no hay maldición, sino trabajo, buena banca y un poquito de fortuna. Todo suma. Los árbitros se equivocaron para todos y los zambitos fueron los que más aprovecharon. Y no va cher...

Vi el partido en Huancayo y me emocioné al ver a mi querido Sport Boys quedarse en Primera. Soy rosado hasta los huesos y me conmovió ver a Manco, Tejada y a mi tío ‘Agüita’ llorando arrodillados en la cancha. Hasta hace unas fechas, la ‘Misilera’ estaba hundida, pero el chalaco nunca se rinde, lucha hasta el final, es aguerrido al mango y los hinchas empujaron desde las fibras más íntimas en cada jugador. Eso sí, el Boys es un histórico y debe armar un equipo para pelear arriba, no abajo. Así es...

‘Muni’ hizo lo justo y también la libró. A Comercio no le alcanzó a pesar de que le devolvieron puntos. Sí, señores...

Felicito a la ‘Culebra’ porque ha sumado a su currículum un título internacional y varios ceros en su cuenta bancaria. Es campeón de la Champions de Asia y jugará el Mundial de Clubes, pero yo me ratifico, el muchacho aún está para ir a otra Liga. Dos partidos exigentes en la temporada no te hacen crecer futbolísticamente. Ya hiciste caja, ahora piensa en codearte con cracks. Curuju...

Me voy, soy fuga.