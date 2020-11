Del saque somos carnecita... La firme que Alianza Lima juega hoy el partido más importante en su historia y creo que no están unidos como familia. Los hinchas amenazan con ir a plantarse a las afueras del Estadio Nacional. Lo único que logran con estas actitudes es complicar más las cosas. No se dan cuenta de que los únicos que pueden salvar al equipo son los jugadores y nadie más.

No me quiero imaginar la tensión con que saldrán a la cancha. Fijo que están palteados y muñequeados. Piensan en la obligación de ganar y también que los quieren matar. Si aman su camiseta, sumen y hagan un solo puño. Sí, señores...

Lo más triste es que exjugadores se van de boca. Lejos de apoyar, echan más combustible al fuego y no inyectan optimismo. Para el ‘Patrón’ ya se descendió, el ‘Goleador histórico’ afirma que se vestirá de corto en la ‘B’ y ‘Cayo’ pide que se asuma con hidalguía y hombría. Eso es transmitir resignación. Y no va ser...

¿Se acuerdan de ese delantero que se metió con la hija de un dirigente de los ‘Basureros’? Un ‘troncazo’ que lo ficharon en Argentina y no pasó ni mela. Ahora está en Segunda y tiene su celular con la memoria llena y su laptop también. Es que se baja full videos de películas para adultos. Cuando abre su móvil, no sabes si mira los mensajes o alguna escena hot. Rexuxa... Me voy, soy fuga. P