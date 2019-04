Del saque somos carnecita... Ya estoy viejo para ‘tangos’. A mí no me saquen calculadoras ni me hablen de matemáticas o de rezarle a todos los santos para clasificar. Lo de los blanquiazules anoche en el Monumental de River fue una vergüenza por todos lados. Goleados, humillados, pisoteados en fútbol y carácter. Otra vez camotito. Pichanga. Trajeron jugadores que son ‘pan con relleno’ y un entrenador supuestamente A1 que debe estar maldiciendo el día en que firmó porque ya manchó su currículum. Para mí la culpa la tienen varios, empezando por esos gerentes y administradores que trajeron cantidad y no calidad.

Cómo es posible que le hayan renovado a los malísimos Riojas, Godoy, Duclós y Guidino, que juntos son un portón abierto. Con tantos millones que entraron, nunca trajeron un ‘9’ de nivel que acompañe a Affonso, porque Ugarriza no le hace goles ni a la reserva de UTC. Tampoco ficharon un ‘10’ que meta un pase un gol, pues siguen creyendo que ‘Cachito’ va a mejorar a los 34 años. No sean malos...

A Russo también le tiene que caer porque uno espera que con su experiencia pare mejor al equipo, porque metió cinco defensas que son malísimos y no colocó más marca en la volante, y sus jugadores eran conos cada vez que los ‘millonarios’ arrancaban. No veo nada distinto, no transmite nada diferente y se mete un sueldazo cada fin de mes, no me joroben. Mejor se hubiera quedado el ‘Profesor’ que de tanto centro alguna pelota iba a entrar…

Ya me contaron que Pablito el ‘torero’ y Martín, con M de Metrosexual, son muy amigos, pero ellos se sienten hermanos. Armaron encerronas con una tal Nicole. Ambos nunca se incomodaron con que ella a los dos los llame ‘amorcito’ y esa historia los unió tanto que ahora han formado un mismo comando técnico dirigiendo a un equipo del norte del país. Modernos, los chicos. Yo soy bien antiguo, por siaca...

Hay un run run que el ‘Loquito’ que anda por Cajamarca se la tiene jurada a uno que fue volante de La Vicky que se paraba lesionando y por eso no duró en Matute. Dicen que el arquero le hizo una broma y el volante aniñado se molestó y lo insultó. Ahora le ha dicho que donde lo vea, lo para de cabeza. Asuuuu...

Me avisan que hay un argentino que dirigió un club ‘santo’, cuyo nombre empieza con C de Cristian y su apellido es con D de Díaz, que llama y llama a los dirigentes de los ‘Delfines’ y al administrador de los rosados. Se ofrece asegurando que los saca del fondo armando un trabajo a largo plazo y promete en dos años jugar solo con chalacos. Qué tal floro... Me voy, soy fuga.