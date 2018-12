A Alianza solo lo veo haciendo caja y si no contrata un central y delantero que la meta, también tendrá la canasta llena

DEL SAQUE somos carnecita... ME DA QUE PENSAR la facilidad con la que los dirigentes de Cristal dejaron ir a Mario Salas. Si el chileno te sacó campeón, al menos haz el intento de retenerlo y mejórarle el sueldo, porque el ‘Comandante’ dijo me voy, golpeó la mesa y cinco minutos después ya tenía puesta la camiseta de Colo-Colo y grababa un video a los hinchas del ‘Cacique’. ¿O hay algo más detrás de su salida? Curuju...

ME VUELVEN A PREGUNTAR por la suerte de los equipos peruanos y voy al frente. Garcilaso no debería tener problemas con La Guaira, pero luego se viene Atlético Nacional y creo que allí la tiene brava. A Melgar le podría ir peor, porque si este año no pudo eliminar a Santiago Wanderers, menos lo imagino sacando a la ‘U’ de Chile.

EN FASE DE GRUPOS ya dije que a Alianza solo lo veo haciendo caja y si no contrata a un buen central, un volante todoterreno y un delantero que la meta, además de caja tendrá una canasta llena. Ojo con los celestes, a los que dicen que les tocó un grupo fácil, pero que se acuerden que el año pasado no le pudieron ganar en Lima a The Strongest de Bolivia y en el 2015 tampoco lo hicieron con Táchira de Venezuela y Guaraní de Paraguay. Guarda con el papelón. Espero que me tapen la boca... Me voy, soy fuga.