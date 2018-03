Alianza Lima vs. Boca Juniors: El Bombardero afirma que el duelo fue atractivo [VIDEO y FOTOS]

Del saque somos carnecita... El Alianza Lima - Boca Juniors fue atractivo por emociones en el segundo tiempo, a pesar del 0-0. El ‘michi michi’ se le puso pico a pico al rico con esfuerzo y solidaridad. Ni la plata ni las mejores individualidades pudieron con el equipo de la Vicky, que no se comió una goleada como en anteriores presentaciones en Copa Libertadores. El xeneize tuvo la posesión, pero sin sorpresa y solo con el colocho Cardona creando problemas por el lado derecho. La blanquiazul esperó en su campo, apretó con dos y tres en la marca en cada sector del campo. Con ganas, corazón, huevos y orden es complicado que te llenen la canasta. ¿Tevez? Se quedó en el ‘Fuerte Apache’. Sí, señores...



Ya me contaron que un entrenador que le metieron 8’, se ha vuelto fanático de salir a dar vueltas por San Isidro y todo porque allí se cruza con una ‘Señora de las cuatro décadas’, de piel blanca, que trabaja en un banco y sale temprano a correr. La doña está en bastante y el hombre, como buen estratega, ya le está dando algunos regalitos. Rexuxa...



Así que el ‘Correcaminos’ anda como ‘loquito’ por la avenida Caminos del Inca. El pelado ahora se cree soltero codiciado y baja a la discoteca del Centro Comercial Chacarilla y es amo y señor. No necesita ir a Asia para llevar ‘amiguitas’ a su ‘depa’. Curuju...



Me pasan la voz que la ‘Manzana de la discordia’, en el puerto, fue un zambito que jugó en todos los grandes del Perú y estuvo un ratito por Europa. Como es causa del número uno, tenía que salir de titular o en la banca. El DT hacía caso, pero al final ya estaba cansado de tanta presión y encima con los malos resultados, se arrancó sin pena ni gloria. Rexuxa...



La que está recontra ganadaza es la exvoleibolista y ahora ‘Madre de la patria’. La semana pasada bajó a su barrio de Breña con una camioneta del año, de tres filas. Lo malo es que la señora que vende chanfainita en el jirón Pastaza salió a saludarla y no la empelotó. Y ya van dos veces que la arrocha. Así no es... Me voy, soy fuga.

