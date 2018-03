Alianza Lima vs. Boca Juniors: El Bombardero afirma que el duelo paralizará la ciudad [FOTOS]

Del saque somos carnecita... El Alianza Lima -Boca Juniors paraliza a la mitad del país porque se trata de un choque con clubes de barrio, historia, de barras bravas. La lógica dice que el equipo del ‘Mellizo’ Schelotto, caminando, le debe ganar, pero el fútbol es impredecible. Recuerden que cuando vino Estudiantes de La Plata era campeón de la Copa Libertadores y los zambitos le dieron un tremendo baile con un 4-1 categórico, con el ‘Zorrito’ Aguirre y ‘Zlatan’ Fernández. Hay que bajarle los caballos a esos bosteros porque le ponen mucho ritmo a su juego y presión alta. De contragolpe son letales con el veloz Pavón y el experimentado Carlitos Tevez, que en un metro cuadrado te arma la fiesta porque le pega igual con las dos piernas. Tienen salida limpia por la banda izquierda con Fabra y se asocian con Cardona de buen pie. El colombiano Barrios solito se come la cancha. Es un perro de aquellos, la quita y la hace simple. Atrás son rudos, troncos y pegan. Atentos a las pelotas paradas. Bou y Wanchope son los recambios y cazadores al mango. Aparecen de la nada. Desmenuzadito para los burritos. Sí, señores...



Ya me contaron que el ‘Matador de cucarachas’ estuvo en Lima y ‘Tyson’ guerreó para encontrarlo. Se enteró de que fue a ver un partido de reservas y chapó su micro, pero no lo alcanzó. Ahora le han avisado que llega en las próximas horas y está durmiendo en el aeropuerto. Aseguran que no lo esperó para picarlo, sino para que le devuelva un billete que chapó sin pedir permiso hace años. Rexuxa... Hay un runrÚn de que el ‘Diablito’ patrulla, mismo serenazgo, por las calles de Miraflores. Es que está echando maicito a una blanquiñosa de un cuerpazo y pocas fichas, pero no la quiere para novia, lo que desea es pasarla bien y ella ya ha caído ante la tentación. Un par de veces le ha dicho que no, pero varias veces lo hace entrar a su depa. Hummmm...



Ese empresario que se apellida como un antiguo delantero que marcó dos goles a Brasil y celebró con un saltito, es malazo para escribir. Le dio con todo a la ‘Mosca’, lo descalificó para estar de comentarista en una cadena internacional y todo porque le ofreció varios jugadores, cuando dirigía en la tierra de Evo. Como no le aceptó ninguno, ahora le da con palo. Que se apague porque lo voy a poner en su sitio con un par de cositas. Así no es...



El hijo de ‘Chochera’ Castillo tuvo un accidente en la Panamericana Sur. Regresaba de pasarla bien en la fiesta de despedida de carnavales de Asia y se estrelló. Quedó recontra abollado y le están haciendo una actividad para poder pagar su operación. Fuerza... Me voy, soy fuga.