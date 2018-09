El Alianza Lima vs. Sporting Cristal estuvo bien suspendido. Había vidas en riesgo afuera del estadio

Del saque somos carnecita... Bien suspendido el Alianza-Cristal. Había riesgos de vida afuera del estadio, donde corrió bala y eso era más importante que un partido de fútbol. Además, en 25 minutos de juego que faltaba para terminar, podía pasar cualquier cosa dentro de Matute, así se haya retirado la barra visitante, que se coló de manera infiltrada porque estaba prohibido su ingreso. En la cancha vimos un atractivo encuentro. Iba 2-1 y merecido el marcador para los celestes. Pero destaco que por fin los íntimos dieron más de tres pases seguidos. Pusieron el balón al ras del piso desde la salida y guerreaban por empatar. Ustedes dirán ‘pero si jugando mal ganaba y campeonaba’. Eso les duró un ratito, solo el año pasado. Con un buen colectivo, los resultados llegan porque llegan. El tema es que sostengan ese nivel. Curuju...



El Torneo de Verano y el Apertura le dan la razón al DT chileno Mario Salas y se basa en eso, pero para mí, Jorge Cazulo no es más que Josepmir Ballón. Ni aquí ni en la China. En ningún aspecto lo supera: marca, recorrido, panorama, carácter, dominio y control de balón. Y encima el nacional pisa las dos áreas. No me vengan con que el ‘charrúa’ es 6, perro; y el otro, mixto. Quiero pensar que es cuestión de gustos y no de argolla. No sufro de xenofobia, porque la capacidad y talento no tiene pasaporte, pero hay cositas que no entiendo. Finalmente, el técnico decide qué es lo mejor para el equipo. Y no va a ser...

“Cubillas, Pizarro, Farfán y Guerrero son extraordinarios por lo que ganaron. ¿Después quién más ganó algo?”, respondió Christian Cueva a Julio César Uribe y yo dije hace unos días que coincidía con lo del ‘Nene’, campeón de América y goleador de los Mundiales. La verdad es que me faltó explayarme, porque no hay que ser mezquinos con los mencionados, al contrario, hay que darles su lugar porque se lo merecen. Claudio es el más grande de la historia de nuestro país a nivel de clubes. Marcó la diferencia en Alemania. Es ídolo en el Werder Bremen y también en el poderoso Bayern, donde se llevó todos los trofeos que sueña un futbolista. En la Bundesliga y Champions solo figuran y brillan los cracks y me siento orgulloso de que sea peruano. Tiene 20 años en Europa, dos décadas. Los que lo odian tómense una buscapina para el dolor de barriga. Jefferson y Paolo son buenos y han sido exitosos en sus carreras. Así es...

Vuelvo a repetir, el ‘Loco’ es buena onda con nosotros, causa, palomilla y no es ningún gilazo. Sabe lo que está bien y lo que no. Lo vi en el Cantolao-‘U’ y está más gordo que Miguelón, el marido de Tilsa. Ya no agarra ni a ‘Cortadito’ resaqueado. Lo peor es que ya ni siquiera le tienen miedo, porque antes sacaba la guadaña. Parece uno de esos inspectores municipales que apuntan la placa de los carros para las multas. Los entrenadores mandan a atacar por su lado, así de clarito. Si quiere que lo recuerden de esa manera, es su tema, pero sería bueno que los hinchas hablen de que lo querían el Real Madrid, Milan, Barcelona y los top del mundo. No tires tu prestigio, que tanto te ha costado, al tacho. Si hay aire y ganas, recupérate ya. Y si te cuesta, medita tu futuro.