Alianza Lima vs Sporting Cristal: Costa ya tiene el tenedor y cuchillo para volverse a comer al lateral zurdo Duclós

DEL SAQUE somos carnecita....TODOS ME PREGUNTAN por la final de vuelta del domingo y yo encaro y voy para adelante. Los celestes tienen tres cuartos de título en el bolsillo tras golear en Matute, porque tendrían que ser muy giles para que les pase lo de Melgar. No deben jugar con el empate, porque pueden terminar llorando. En Matute, los zambitos saben que jugarán sin un solo hincha suyo en las tribunas y con la obligación de ganar y por eso, me arriesgo a pensar que sea Affonso, Pósito o los dos, el ‘Profesor’ jugará con centrodelantero y enterrará eso de ‘falso ‘9’ para el domingo. Curuju...



LOS RIMENSES son superiores en ofensiva, Costa ya tiene el tenedor y cuchillo para volverse a comer al lateral zurdo Duclós, mientras que al chibolo Marcos López solo lo pueden parar a patadas. Quien no estuvo bien fue el goleador Herrera, aunque a ese le das un guiño y la sacas de adentro. Lo que sí debe preocupar a los cheleros es su defensa, porque el ‘Pato’ Álvarez no creo que tenga tanta suerte si comete más ‘bloopers’ y a Jair Céspedes hay que regalarle una brújula, porque Quevedo y Adrianzén lo mandaron al piso con sus amagues. Xuxa...



ALIANZA pudo haber jugado su mejor partido creando chances, pero lo peor es su defensa y si siguen así, para la Libertadores tendrán que comprarse una canasta. Eso sí, yo no los doy por muertos para el domingo, el ‘Profesor’ les metió el chip uruguayo y saldrán a matar o morir. Veremos si Hohberg, ‘Cachito’, Cruzado y el resto les responden a los hinchas y fuerzan un tercer partido. Me voy, soy fuga.