Del saque somos carnecita... Hoy se juega la primera semifinal en Matute. Para mi es pronóstico reservado. El favoritismo que tenía Alianza ha bajado, luego que el ‘Profesor’ dijo que iba a respaldar a Gallese como titular en el arco. Es un arma de doble filo. El portero estará condicionado a tener una actuación de 10 puntos, todas las miradas estarán sobre él y un mínimo error podría inclinar la balanza. Si es ‘héroe’ todos hablarán de su personalidad, si hace la del ‘Chavo’ hasta los mismos hinchas blanquiazules se le irán encima y al técnico también por alinearlo después de jugarse un partidito extra con una chibola que te exige hasta la última gota de sudor. Así es...

La firme que el ‘Tigre’, así como viaja para cenar y charlar con los ‘extranjeros’, también debería encerrarse con el arquero y el volante que hace ‘cuevadas’. Los dosfueron importantes para clasificar al Mundial de Rusia 2018 y no han guardado la disciplina que tanto pregonó el técnico. No quiero pensar que se le está yendo la lancha al ‘pelucón’. Y eso que la ‘Chica realidad’ aún no ha soltado las encerronas que arman los peloteros. Antes que pierda el manejo de equipo que tanto le costó, es mejor que corte de raíz y se amarre bien los pantalones. Y no va cher... Me voy, soy fuga.