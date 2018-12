Del saque somos carnecita.. . La verídica que el Alianza-Melgar promete. Los victorianos siempre ‘vacunan’ por arriba y con pelota parada, los mistianos apuestan por el juego veloz, de toque, asociado y tienen ‘pericoteros’ que le pueden hacer la fiesta a los locales. Creo que serán 90 minutos de emoción, con dos estilos distintos. Para mí, los ‘íntimos’ deberán salir a liquidar para asegurar un triunfo e ir a la altura por un empate. No hay diferencia de goles y solo vale ganar. Así es...

Por lo que he visto en el año, Melgar no va a esperar. Si el ‘Profesor’ cree que enfrentará a un equipo que se va a cerrar atrás, se le puede ir la lancha. El ‘Dominó’ saldrá con menos presión para buscar el arco de Butrón, con un empate estará casi en la final. Y no va cher...

Repito, la diferencia estará en la volante. Quien se adueñe de esa zona manejará los hilos del partido. Ahí habrá un clásico aparte entre Rinaldo Cruzado y ‘Canchita’ Gonzales, que es hincha crema. El primero es trotón, pero tiene buen pase y disparo de larga distancia. El mistiano es más joven, veloz, tiene buen toque y también se atreve a sorprender desde lejos. Curuju...

A pocas cuadras de Matute, saldrá el nuevo equipo que estará en la Primera para el 2019. La final del ‘Fútbol macho’ está más que interesante. Habrá fiesta y emociones aseguradas. Cualquiera puede ser campeón. De los cuatro, solo uno se quedará sin chance de ascender. Asuuuuu...

Hoy será un domingo espectacular en Trujillo. Los norteños ya están en Primera, solo falta definir quién los representará: Vallejo o Mannucci. Esta final es un premio para los dos equipos que hicieron mayor cantidad de puntos en el torneo regular. Se enfrentan el primero con el segundo y lo único que se pide es que sea una final limpia...

En estos partidos ojalá que los pitos no hagan la del Chavo. Ah, y que los hinchas no cometan el mismo error que se vio en el River-Boca, que hasta ahora no se sabe si se juega o no en el ‘Santiago Bernabéu’. La violencia debe ser desterrada de los estadios. Así es... Me voy, soy fuga.