Del saque somos carnecita. .. Mañana es la revancha de la semifinal en Arequipa y veo a los zambitos de La Vicky mejor del ‘coco’ que los mistianos. Empataron en Matute, pero tienen mayor confianza de pasar a la final. Nadie habla de la altura y el ‘Profesor’ se ha encargado de encender la pradera en cada conferencia. El charrúa es ‘zorro viejo’ y sabe jugar estos partidos. Durante el año dribleaba a la polémica y ahora ha puesto el pecho, deja a sus jugadores tranquilitos y él va con todo. En el Misti nadie hace bulla, noto mucha pasividad, parece que están jugando un partido más del torneo. Así es...

Si antes del primer partido dije que iba a ver goles, ahora veo harta taba y alguno pintado de rojo. Alianza ya se dio cuenta que la pierna fuerte será su mejor arma para contrarrestar el buen juego de Melgar. El problema pasa por su defensa: Riojas, Godoy, Villamarín, Garro, Guidino y Duclós no dan garantías y tendrán que jugar para 6 puntos si quieren frenar el ataque local con ‘Canchita’ Gonzales, ‘Cuy’ Sánchez, Bernardo Cuesta y Etchemayte. Curuju...

El tubo de escape del ‘Dominó’ son sus laterales. Loyola y Carmona van al ataque, aunque tienen poca marca. Creo que en el primer tiempo se lanzarán con todo para romper la paridad. Saben que si se mantiene el empate, los casi 50 mil hinchas que llegarán a la UNSA empezarán a presionar y se les puede venir la noche. Ambos equipos tienen remate de larga distancia: Cruzado, Lemos, Hohberg y ‘Cachito’ en Alianza, y Gonzales, Sánchez y Biancucci en Melgar. Será un arma que podría inclinar la balanza. Y no va cher...

En las oficinas, restaurantes, buses y esquinas hablan del ‘Balón de Oro’. El croata Luka Modric acabó con 10 años de hegemonía de Messi y Cristiano, pero para muchos no merecía llevarse el premio. Lo cierto es que estaba entre él y Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia. Para mí, pesó que Modric lleve la camiseta del Real Madrid y el ‘Principito’ sea del Atlético de Madrid. Una Champions no puede ser más valioso que ganar una Copa del Mundo. Ah, y es increíble que Messi haya quedado quinto en las votaciones. Estamos todos locos... Me voy, soy fuga.