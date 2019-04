Los de Alianza aquí son cracks, se computan estrellas de cine y arman argollas, pero en afuera son chancay de 5 céntimos

Del saque somos carnecita. .. La firme que la Sub-17 tiene material para guerrear la clasificación al Mundial de Brasil. Pero si sigue con esos planteamientos temerosos y mezquinos, nos iremos pa’ La Habana. Carlos Silvestri cree que está en Cantolao, donde salvó la baja faltando dos fechas para que acabe el campeonato. Contra Argentina no generó una sola jugada de peligro y ni siquiera le hizo cosquillas al equipo de Pablito Aimar. Y lo peor es que terminó sin delanteros y con seis volantes ante una selección que estaba con 10 hombres. Acabamos pidiendo la hora. No se puede vivir esperanzado a un error del rival o una pelota parada. Así no es...



Atrás hay orden con el arquero Sandi y los zagueros Montoya y Racchumick, pero adelante no hacemos tres pases seguidos. El chico Yuriel Celis no explota su servicio largo porque no hay poder ofensivo. Encima nadie lo acompaña para armar una pared. Sí, señores...



Alianza fue un chiste de ‘Melcochita’ en Chile. Sus jugadores aquí son ‘cracks’, se botan, se aniñan, se computan estrellas de cine y arman argollas, pero en el extranjero son un chancay de cinco céntimos. Pagan una millonada a un comando técnico A1 que dirige a puro taco bajo. Ese dinero lo hubieran invertido en las divisiones menores y cancelar deudas. Así venga Mourinho, Klopp o Guardiola, seremos pan con relleno y camote. Con trotones, lentos y con gente de nivel amateur. Encima no tienen alma ni coraje. Se meten los goles solos. Qué feo...



Me cuentan que un delantero extranjero se estaría viendo a escondidas con una mamacita llamada Vanessa. Parece que todo empezó cuando ella, misma fan enamorada, lo conoció y declaró su admiración. Desde ahí, el tío se juega un partido aparte y hace más goles que en el campeonato y ninguno es de penal. Quéeeeee...



Hay un run run que el ‘Cóndor’ anda en su mejor momento con las ‘gebas’. Está saliendo con una miraflorina de buen puntaje, que supera la base 3. Eso sí, van ‘japanajá’ con los gastos y a veces ella se carga toda la cuenta. Parece que la fulanita está enamoradísima. Provecho.. Me voy, soy fuga.