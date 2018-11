Alianza Lima vs Melgar: Me preguntan quién llega mejor a la primera semifinal que se jugará el domingo en Matute

Del saque somos carnecita... Me preguntan quién llega mejor a la primera semifinal que se jugará el domingo en Matute. La localía es un plus para Alianza Lima y su ‘estilo uruguayo’ ha hecho que saque puntos aún sin jugar bien. Esta vez tendrá a un Melgar que hace tres años fue campeón nacional. Fácil tiene para presentar dos equipos. Si los victorianos tienen al ‘charrúa’ Mauricio Affonso como carta de gol, los mistianos presentan a Bernardo Cuesta y Tulio Etchemaite, dos goleadores argentinos a los que si les das un ‘cachito’, te clavan en una. No será un partido fácil. Así es... Alianza no gana hace dos partidos y Melgar llevas tres sin conocer triunfos. Creo que fue parte de la presión final, ahora ya están más relajaditos. El 4-4-3 de Bengoechea hace que su equipo abra la cancha con Hohberg y Quevedo por los costados. Como apoyo en la volante tiene a Luis Ramírez, Cruzado y Tomás Costa, tres jugadores experimentados, de buen remate, pero con poca velocidad. Los tres pasan los 30 años y el motor no es el mismo, sobre todo cuando disputen el siguiente partido cuatro días después y en la altura. Curuju...



Tener a Leao Butrón en el arco es una ventaja. Gracias a él, Alianza fue campeón el año pasado, así que no me vengan con cuentos de que el equipo jugó bien. La defensa, quizá, es la que menos me convence. Los arequipeños cuentan con ‘Canchita’ Gonzales, el ‘Cuy’ Sánchez, Alexis Arias y Jean Pierre Fuentes como otros jugadores que saben ir al ataque. Creo que quien supere a la volante del otro inclinará la balanza a su favor. Así es...



Se armó un broncón por la designación del pito Michael Espinoza para el duelo del domingo. El hombre está con roche por cómo dirigió el amistoso entre Chile y Honduras y la Conmebol lo suspendió. Pero la Conar lo ha respaldado y no ha empelotado el reclamo de Melgar. La firme que estos partidos, donde hay mucho en juego, tienen que ser de lo más limpio, sin suspicacias e intachables. Y no va cher... Me voy, soy fuga.