Del saque somos carnecita... La firme que ‘Amén’ se las sabe toditas. Ahora resulta que por esas casualidades de la vida, se filtra un audio donde explica toda sus ‘barretas’ para barajar la vergüenza de haber llevado al descenso a los victorianos. Busca quedar como buenito. Se echa harta grasa.

La pregunta es, ¿por qué no hizo lo mismo cuando se fue de San Luis? Allí estuvo diez años, llevándose el billete en carretilla, recomendando a sus paisanos y no clasificamos a ningún lado. Qué raro que habló 12 minutos por ‘wasap’ y nunca recibió una llamada o pregunta que interrumpe su ‘discurso’. Hummmmm...

Por si acaso, ‘Rafo’ Castillo, técnico del Grau de Piura, recibió al equipo colero y si no fuera por ese punto que le quitaron en mesa se salvaba del descenso. Sin llorar ni echarle la culpa a otros hizo que sus jugadores lo respetaran y su trabajo se vio reflejado en la cancha, donde lucharon hasta lo último, pero no les alcanzó. Algo que no se vio en ningún partido de los íntimos. Así es...

La verídica que Claudio la pintó de ‘arañado’ con el ‘Bambino de los Andes’. Siempre he dicho que ‘Pizza’ es el futbolista peruano más exitoso, pero su gran deuda siempre será con la ‘Blanquirroja’ donde nunca tuvo empatía con los hinchas.

En cambio, la conexión del ítalo-peruano con el pueblo ha sido casi automática. Eso sí, solo con goles ‘Lapagol’ podrá tapar bocas a los que le recuerdan que no quiso venir cuando se le buscó en 2016. Las cosas como son...

Hay un runrún que la ‘Muela’ ha regresado con una muchachita delgadita de Surco. Ella vivió en Argentina, regresó al Perú, tuvieron un par de saliditas, pero no pasó nada. Dicen que ahora sí el defensa va con todo. Curuju...

Me avisan que a un jugador que acaba de ser eliminado de la Sudamericana y que su apellido rima con verde, lo está llamando una señora que vive en San Martín de Porres. Ella lo apoyó harto cuando era chibolo y no la ha visitado en años. La doña lo extraña, no le pide nada, solo que la visite por Navidad. Ajá... Me voy, soy fuga.