Del saque somos carnecita... Aquí les cuento la segunda parte de la bronca entre nuestro goleador de los Mundiales y un expuntero izquierdo bravo de selecciones. Dizque el zurdo lo parchó al zambito. Testigo fue el gordito que está con problemas judiciales y que lo han ampayado con una jueza que ve su caso. El ‘Abramovich’ se puso en medio, los separó, pero el delantero en medio de la discusión soltó algo para meditar: ‘Pregunta a los de mi generación ¿quién es quién?’. Yo no meto las manos al fuego ni tomo partido por nadie. Pero la tengo clarita hace años de años, porque soy ‘zapato roto’ al mango y varios tíos de México 70, Argentina 78 y España 82 me han contado la purita verdad. A mí no me engañan. Los dos han sido extraordinarios futbolistas. Y si tuviera que tomarme un café con uno de los dos, me siento con el ‘11’, que según me cuentan, es un señor. Con sus defectos y virtudes. Del otro no opino como persona. Sí, señores...



La firme que ese club que está al final de la Avenida Javier Prado es una moneda al aire, una lágrima. Sin plata y sin cabezas en la oficina y cancha. No tiene sponsor y encima contrató a un DT que el año pasado descendió con el Santiago Wanderers y que lo botaron porque se iban derechito a Tercera. Penúltimo en el torneo y antepenúltimo en el acumulado. Cuidado que se les va la lancha. Lo peor es que ‘Morocho’, que maneja todo, estuvo en Rusia dándose la gran vida. Pedía las botellas más caras para deslumbrar y pagaba capricho, o sea, 300 cocos por besos en la mejilla, cariñitos y limpieza de cutis. Ni cacharro, ni carisma, ni sangre para entablar una amistad. Y que no muera negado porque hay fotos hasta de sus causas que lo acompañaban. Sin invertir un rublo, este pechito tiene dos novias y 10 contactos de rusitas ansiosas por conocer Perú. Eso es miel en la piel. Rexuxa...



El amigo de Marco Antonio viene haciendo la del ‘Chavo’, con una pésima gestión en el Callao. Fichó viejos, desocupados, desarmó las divisiones menores y ahora la pasa mal. ‘Manzanita’ y ‘Bam-Bam’ se han quejado de lo mismo. Varios jugadores son vagos. Y la culpa es exclusivamente del administrador, que contrató a su batería y la impuso sin consultar. Incluso ha metido a sus ‘brothers’ a la gerencia. Cómo programas doble turno si hay rosados de 38 años, 37 y otros con sobrepeso. Sin contar a los que se dan duro en las amanecidas. Qué feo...



Me parece raro que el ‘Pitbull’ de los basureros haya ingresado recién en el segundo tiempo contra el ‘City’ ayer en el ‘Grau’. No creo que lo hayan castigado por ir a la discoteca ‘Dali’ de Barranco, el sábado de la semana pasada. Allí lo escaneamos con el gringuito, hijo del ‘men’ del club, que liquida como si fuese Beckham. Ambos se computan cacharreros y saben que sus bonos son altos con el personal que se juerguea en ese local. Eso sí, que la ‘Roca’ ya no se ponga faltoso, porque en Sochi ya lo adelantaron y lo privaron. Noooooo... Me voy, soy fuga.