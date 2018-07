DEL SAQUE somos carnecita... La firme que me di contra la pared cuando me enteré que André Carrillo se va a jugar a Arabia Saudita. No sé si el tinte en el pelo le bloqueó las ideas. Está en su derecho de ‘asegurar sus frejoles’, pero a los 27 años uno aún piensa en la gloria, ganar títulos, hacer historia en un club grande de Europa. No es un misio al que se le presenta un trabajo bien pagado en oficina. Ganaba dos millones de dólares en Watford. En Benfica iba a cobrar menos y decidió irse por dos millones de euros de sueldo a una liga con menos nivel que la Copa Perú. Ayayayay... La ‘Culebra’ fue el mejor en el Mundial. Marcó un gol, se gastó miles de euros toneando en Ibiza y para mí tomó la peor decisión. En Rusia hicimos partidos aceptables, pero nos faltó jerarquía para poder definirlos. Y eso se consigue jugando en buenas ligas, disputando finales, chocando con rivales de nivel, que te exigen y te hacen crecer. Esta selección se superó cuando ‘Orejas’, Cueva, Gallese, Aquino, Ramos, Trauco y otros más salieron al exterior, donde nadie te regala nada y si juegas es porque destacas. Así de fácil...



LEO QUE SAMPAOLI SE QUEDA en Argentina, Gareca tiene un pie en Colombia y acá seguimos viviendo de la clasificación a Rusia. Ojo que por pensar así nos quedamos 36 años sin ir a un Mundial. Estuvimos en Argentina 78 y España 82, y creímos que las cosas se iban a dar solitas. Las selecciones europeas nos han sacado amplia ventaja en trabajos tácticos, velocidad, potencia, ataque, defensa y definición. Siempre lo he dicho, una cosa son amistosos y otra la Copa del Mundo. Ya es hora de tener un entrenador con jerarquía, que repotencie las menores y trabaje como lo han hecho Bélgica o Francia. Así es...



HOY QUIERO VER EL DUELO Mbappé-Hazard. Dos de los jugadores más explosivos del Mundial buscan la final. El francés es un hijo de su mamá, no arruga ante los tabazos, va siempre para adelante y con menos de 20 años tiene físico para regalarle a media selección peruana. Hace tacos, huacha, te la muestra y la esconde. Lo del belga es parecido, toma un balón y sale más disparado que ‘choro’ en ‘La Parada’. Posee gambeta, quimba y sabe poner el cuerpo y aguantar. De este partidazo creo que saldrá el campeón mundial. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.