Anoche en el Nacional como 100 me preguntaron quiénes son los rankeados que han roto palitos por una mujer

Del saque somos carnecita... Anoche en el Nacional me pararon como cien ‘zapatos rotos’, ‘largadores’ y ‘malos con su boca’. Todos querían saber quiénes son los rankeados que han roto palitos por una mujer. La gente está como ‘Felpudini’ en el comercial de telefonía: ‘Me quema el chisme’. Ya la dejé picando, lo demás saldrá a la luz tarde o temprano. Al final, en la pelotita todo se sabe, así el ‘atropellador’ quiera mandar al bombo con tangos de que ‘yo no fui’, sino ‘uno que se parece a mí’. Consejo para los chicos que gatean en la pelotita. Se pueden equivocar en todo, menos en la mujer que van a llevar a casita. Algunos duermen con el diablo, el enemigo. Si es así, ya perdiste por goleada. Son ‘hueveras’ eso de que los tiempos han cambiado y los que se alucinan modernos que dan espacios, que vayan a limarse los cuernos. Caballero nomás. Y no va cher...

Hay un runrún de que una aeromoza de Breña hizo escala en los ‘yunaites’ y se dio tiempo para ir en busca de una ‘Hiena’. Dicen que cuando el pelotero jugaba en Ate, habían escrito una historia y ahorita están en ‘remember’. Provecho...

Ya me contaron que el ‘Pitbull’ de los ‘Basureros’ ahora camina por Barranco. Todos aseguran que la razón de que haya cambiado de ruta es una mamacita con cuerpo de modelo. Lo malo es que ella estuvo antes con el hijo del dirigente número ‘1’ de su club. Hummmm...

Así que un ‘Pituquito’ no deja de agradecerle los buenos momentos que le regaló una flaquita de Las Flores, en San Juan de Lurigancho. Desde el año pasado terminaron y en bronca, pero ahora él le dio por el ‘bobo’. La wasapeó y le pidió que le pregunte a su chibolo qué regalo le gustaría para Navidad. La mamacita se emocionó por el gesto de pensar en su hijo y de nuevo están en ‘cuchis’. Ajá... Me voy, soy fuga.