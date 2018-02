Del saque somos carnecita... Si me preguntan qué jugador me gusta, yo digo que Joazhiño Arroé. Si se suelta y dedica, la va a romper en el Sport Boys. Eso sí, tiene que ubicarse porque es medio agrandadito. Es de los pocos que se atreve a regalarnos pinturitas, encara y mira para adelante. Además, posee buen pie. En el Callao se va a sentir cómodo. Si me hacen otra pregunta: ¿A quién subirías en la lista para el Mundial? A Carlos Ascues. Eso sí, de volante mixto. A lo Paulinho, que llega de sorpresa y con potencia. Sabe mucho con el balón. Y creo que de 10 lo están desperdiciando, porque lo que necesita es más espacio. Me tinca que lo ponen allí para que el yerno del técnico tenga un cachito de 6 y justifique su fichaje. Sí, señores...



Estuve en la Supercopa, entre el campeón de Primera contra el de Segunda, y la firme que me llamó la atención Luis Tejada. Ese ‘Pana’ tiene que ponerse las pilas o acaso estaba molesto o engreído, porque no arrancó. A ese ritmo lo invito a jugar en mi peñita los lunes por la noche y fácil lo desaparezco, pues no se mueve ni con terremoto. Cuando pica parece que trotara y cuando retrocede, lo hace caminando. Mejor que le den la ‘9’ a cualquier chistoso. La ‘Misilera’ necesita ubicar a tres con ida y vuelta en el mediocampo y Montaño en buena forma. Curuju...



Ya me contaron que ese zambito, al que una salsera le jugó mal, estuvo en Lima visitando a sus cachorros y de paso apoyó a una flaca que está con la barriguita hinchada. La estima tanto que le ha dado su ‘depa’ de San Isidro para que viva allí, encima le ha regalado unas carteras Gucci y, hace un tiempo, la llevó a Rusia. Es buena gente, muy noble. Ayayayayay...



Hay un runrún de que un antiguo ‘Goleador’ ahora camina con una chalaca que fue actriz cómica y siempre imitaba a la ‘Gise’. Juntitos se fueron a Chincha, pero por nada malo, solo que han abierto un negocio de comida en una feria que se inaugurará la próxima semana. Hay que invertir el billete porque el banco no paga muchos intereses. Vale... Me voy, soy fuga.

