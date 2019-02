Mientras no aparezca un centrodelantero con calidad, h... y goles, seguiremos apostando por Paolo así tenga 40 años

Del saque somos carnecita.. . La firme que después de ver el hexagonal final de la Sub-20, terminé cabezón. Todas las selecciones, a excepción de Perú y Bolivia, exhibieron un estilo de juego, sabían su cuento y mostraron futbolistas para el recambio generacional. Ese ecuatoriano Leonardo Campana fácil será el próximo ‘9’ de la ‘Tricolor’ y no me queda dudas que este año llegará a Europa. Fue el goleador del Sudamericano con 6 tantos y para la prensa fue el mejor jugador del torneo. Nosotros seguimos prendiendo velas y mientras no aparezca un centrodelantero con calidad, huevos y goles, seguiremos apostando por Paolo así tenga 40 años. Asuuuu...

Uruguay mostró al central Bruno Méndez, que ya fue vendido al Corinthians por el Montevideo Wanderers, y al artillero Nicolás Schiappacasse, que por algo ya está en el Parma de Italia. En Argentina destacaron sus enganches Pedro de la Vega (Lanús), que lo quiere Real Madrid, y Gonzalo Maroni, de Talleres y compañero de Miguel Araujo. Venezuela, pese a que quedó eliminado, tiene un equipo agresivo, sabe lo que quiere su técnico y alimentará a su selección mayor con el defensa Christian Makoun y el atacante Jan Hurtado. Aquí solo los sonsos y mermeleros se comen el cuento del ‘Turco’ que dice que jugamos bien y que pronto seis jugadores llegarán al equipo mayor. Ayayayay...

Se confirmó que el video de los cremas toneando en una disco era del último sábado, después de la segunda ‘Noche crema’, en Trujillo. En la primera presentación, después de ganarle a la U. de Concepción, lo vieron al entrenador haciéndola por Miraflores. Esta vez le tocó a sus pupilos. Ojalá nomás no echen al tacho todo lo trabajado en la pretemporada. Que recuerden que el año pasado se salvaron de la baja por un pelito. Y no va cher... Me voy, soy fuga.