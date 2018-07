Argentina vs Francia: Fracaso en mayúsculas de la albiceleste en Rusia 2018

DEL SAQUE somos carnecita... Cristiano y Messi fuera del Mundial. Los dos mejores del planeta se despidieron de Rusia en octavos. Estuve en el Uruguay-Portugal, en Sochi, fue un 2-1 a pura raza, garra, carácter, coraje y huevos. La Celeste sacó cara por Sudamérica y me dio un gusto tremendo. Quedé impresionado con el compromiso de los ‘charrúas’, que plancharon hasta con la cabeza. Uno los ve en la tribuna y te provoca meterte a la cancha a darles una mano. Son duchos, muy vivos en la marca. Desde Luisito, que es un genio, hasta su líder Godín. Anularon a Ronaldo. Todos querían corretearlo y comérselo. ‘CR7’ fue un fantasma. Eso se llama jerarquía, nivel. Sí, señores...



No fue el partidazo. Diría que muy intenso y los sudamericanos no perdonaron. De tres ocasiones, mandaron dos a la telaraña. Cavani es el complemento ideal de Suárez. Son la combinación perfecta. El delantero del Barcelona distrajo a sus cancerberos y quedó el otro ‘asesino’ para que defina la clasificación. Ese par hace presión alta. Deben ser los atacantes más bravos que hay en el fútbol. Son recontratácticos y leen bien las jugadas. Giménez, Cáceres, Laxalt y el capitán son defensas desde el vientre de sus madres. Una entrega descomunal y cada uno sabe lo que le corresponde. Así se juega en Eliminatorias, Mundial y pichangas. Ahora entiendo por qué ganan tanto dinero y están donde están. Los lusos perdieron todas las divididas. Mucha leche y carne desde niños en Montevideo. Torreira, Nández, Bentancur y Vecino se devoraron a sus presas. Los chamacos que quieren ser peloteros vean el video del encuentro. Es una clase adelantada de inteligencia, calidad y sudor. Curuju...



Fracaso en mayúsculas de Argentina. Pobre Sampaoli. Pobre Leo. Pobrecitos todos. Un quilombo de aquellos. Y fijo que la prensa de su país y afición los despedazarán. Mbappé es el gran responsable del 4-3. Un crack y con sus 19 añitos se consagró como tío. Parecía un Ferrari haciendo carrera con un Lada de los 90. Puso turbo y solo escucharon el tubo de escape. Marcó un doblete y le sancionaron un penal. Pero para mí la figura ha sido Antoine Griezmann. No por abrir el marcador, sino por su función táctica. Retrocedió metros para robarle la pelota a la ‘Pulga’. Es el entrenador en el campo. Hace la pausa, acelera y es el mejor moviéndose sin balón. El cerebrito de los gallos. Con un Kanté que limpia y un Pogba que avanza como un tractor. Asuuuuu...



El popular ‘Hombrecito’ es el principal culpable del papelón. Primero lo golea Croacia, pierde la posibilidad de ser primero en su grupo y cruzarse con Dinamarca, un rival más accesible. Segundo, no logro entender por qué no arrancó el ‘Kun’, uno de los artilleros de la Liga Premier. Lo desperdicia a Messi de ‘falso 9’ cuando viniendo de atrás habilita como los dioses y desnivela de sorpresa. Encima se deja hacer el equipo por Mascherano, cuando debería ser el líder. Tercero, no encontró solución para detener a Mbappé, desarmó el once y que no vuelva a Buenos Aires por sonso. Esta Albiceleste no da cuatro pases seguidos. Una cosa es el buzo de Chile y otra el que dice AFA en el pecho. Qué feo... Me voy, soy fuga.

