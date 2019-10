Del saque somos carnecita... La verídica que ver jugar a River y compararlo con los clubes de acá, me lleva a pensar que debemos replantear todo nuestro fútbol, empezando desde menores. Es un equipo veloz, dinámico y con fútbol. Los de Boca, que juegan en esa liga, parecían postes, pues los pasaron por encima y ellos solo giraban el cuello de un lado a otro. Es chamba del día a día, pero sobre todo, es trabajo que viene desde abajo. Aquí avanzamos a 20 kilómetros por hora, la paramos, damos la vuelta, la tocamos al costadito, miramos a la trampita en la tribuna y pocas veces pateamos al arco. El fútbol moderno ahora tiene atletas. Ojo que no digo que se trata de correr y correr. Aprendamos lo bueno. Fijo que ese ‘Muñeco’ Gallardo da el salto a Europa. Sí señores...

Me cuentan que el argentino que reemplazó al ‘Pepón’ es más antipático que ese tal ‘Chivo’ que sueña con llegar a Palacio y es tremendo ‘café don Lucho’. Llegó y al toque pidió que boten a los utileros y como no le dan su capricho, empezó a hacerles la vida imposible a los muchachos. Les pide que lleven una ropa, después les reclama que eso no dijo y, la firme, los está aburriendo. Qué feo...

Hay un dirigente de la ‘franja’ cuyo apellido empieza con C, que juega en contra de su propio equipo. Busca a los jugadores y ‘maletea’ al ‘Chino’, y anda tras peloteros de otro equipo y les ofrece contratarlos para el 2020. Sin embargo, cuando le piden que se ‘moje’ para cancelar los sueldos, no responde el teléfono. Payaso... Me voy, soy fuga.