Arquero chibolo anda loquito por la hermana de Melissa, la ex de ‘Damián’, la sigue en redes y le manda mensajitos

Del saque somos carnecita . .. Me avisan que en la casa grande de San Luis están preocupados, palteados. El number one, que baila en el mismo tono con la jueza que le dio un ‘cachito’, debía estar en Lima desde el inicio de semana, pero no se aparece por su oficina ni se ha reportado con sus asistentes. Algunos creen que ya se ‘encaletó’ porque se le viene la noche. Asuuuu...



Ya acabó el Mundial y volvemos a nuestra realidad. La firme que los jugadores se retiran de la pelotita, pero no de la tramposería. Un delantero que ahora comenta en una cadena internacional, que en sus buenos tiempos era goleador y sus últimos partidos fue ‘Tanque roto’, anda patrullando en Santa Catalina. Tiene su oficial, pero en ese barrio ha encontrado una mamacita con pinta de vedette. Y no va ser...

Ese arquero chibolo de un club grande , que estuvo un ratito de titular, anda loquito por la hermana de Melissa, la ex de ‘Damián’. La sigue por las redes, le pone me gusta a sus fotos y le manda mensajitos por el inbox. Ella se porta normalita, pero el chamaquito con cacharro de ‘ruso’ se tiene fe porque le responden seguido. Huuuuummmmmmm...



Por siaca, el viernes pasado el ‘Ciclón’ cayó a Lima . Tenían que dormir y al día siguiente viajar a Pucallpa. Lo malo es que los dirigentes se echaron grasa y los mandaron a su casa a los capitalinos y a los provincianos los dejaron en el aire. Encima le dieron 10 soles a cada uno para la cena. Al final, los que tienen familia en la ciudad se llevaron algunos compañeros. Qué palta...

Me pasan la voz que ese arquero que abandonó el ‘Callejón de Huaylas’ pidió que rescindan su contrato, porque los de reserva ya no lo respetaban. Había sido abusivo con ellos un año atrás y ahora se le sublevaron y lo agarraban de sonso. Los chibolos crecen y se acuerdan de todo. Ayayayay...