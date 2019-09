El arquero ‘Don Omar’ se olvidó de Lima y se casó con una chica de un pueblo a una hora de Olmos

Del saque somos carnecita. .. La pregunta es: ¿Cueva sigue a los problemas o los problemas siguen a Cueva? Qué chiquito para generar lío por donde va. Es ‘carne boba’ al mango. Se agarró a golpes en una discoteca y lo filmaron otra vez. Ya no fue orinando en la calle o de animador en un cumpleaños. Lo captaron metiendo puñete en una fiesta. Su barreta es que le tiraron un botellazo y que fue a reunirse con un empresario que se lo quiere llevar a Goias. La firme que no le creo nada. Primero, ¿no hay un café, restaurante, oficina o depa donde puede definir su futuro? Encima, no es considerado en el Santos y trasnocha. Qué necesidad de regalarse cuando es cuestionado porque costó 8 millones y medio de cocos, y Sampaoli lo tiene de mantequilla. Eso es ser escaso, poco inteligente, un irresponsable de mela. A mí no me da risa su comportamiento. No se da cuenta de que le cierra las puertas a los peruanos en Brasil. Sí, señores...

Ya me contaron que el gerente de marketing de un club cerca de la Vía Expresa, pero a dos cuadras de la avenida México, despidió al jefe de seguridad del estadio. Lo malo es que lo botó diciendo que era ineficiente, caro y ya presentó como reemplazante a uno que llega de la empresa de su causa y que cobra casi igualito. Así no es...

¿Se acuerdan de un arquero que no era parecido, sino igualito al reguetonero Don Omar? El zambo se olvidó de Lima, se casó con una chica de un pueblo a una hora de Olmos. La señora tiene terrenos, ganado y encima siembra hartas verduras. Aprovechó la oportunidad de su vida, porque con el fútbol no se iba a poder comprar ni una plancha para preparar un sándwich de pollo deshilachado. Ayayayay...

Me pasan la voz de que el zambito ‘Tití’ ya no baja a la avenida Perú cuando viene por la capital. Se va derechito a su casita. Pero no porque sea fiel, sino porque la trampita de San Martín de Porres viaja seguido a Huánuco. Mueve bien sus fichas. Se computa antiguo y se descarta, pero lo que no sabe es que ya lo han volteado. Le dan correa y en cualquier momento le cantan la jugada. Rexuxa... Me voy, soy fuga.