Un arquero pelucón sigue abusando de los chibolos de su equipo

Del saque somos carnecita... Se enamoró otra vez la ‘matadora’ con apellido del ‘Diamante’. La morochita ya no le hace caso a galanes con juicios de alimentos y ahora está en su mejor momento con uno que fue ‘rosado’, cuyo nombre empieza con J de Jean Pierre y es de color ‘moreno’. Están hace buen tiempo y por eso se le extraña a la chica en las discotecas de la avenida La Marina. Ahora se acuesta a sus horas y se levanta con buen semblante a comprar el pan calientito. Curuju...



Así que un arquero pelucón y aniñado sigue abusando de los chibolos de su equipo. De las multas que se juntan por las tardanzas de los entrenamientos o concentraciones, él chapó una parte, no rinde cuenta, se hace el loco y no quiere reponer lo que gastó. Nadie lo parcha. Así no es...



El ‘Cantante’, que maneja a los agremiados, hizo una reunión de emergencia, casi casi de madrugada y todo para maquinar cómo salir reelegido otro período. Pero la gente ya le paró el macho y han armado una lista, donde un ‘Torito’ va a candidatear para presidente y ha ofrecido revisar toda la contabilidad. Rexuxa...



La ‘Misilera’ está partida. Dizque hay hasta tres grupos. Lo cierto es que el miércoles hubo un baby shower de un chibolo del plantel y un chato zurdo y uno con nombre brasileño no fueron invitados. Es que nadie los pasa por agrandados y desubicados. Hummmm...



Me llaman para quejarse. Denuncian que esa empresa que organizó el campeonato de Fútbol 7, que se realizó con exjugadores en una cancha miraflorina, ha metido varios ‘cabezazos’. A sus proveedores no les pagan desde hace tiempo y hay clientes a los que les debe desde cuando se jugó el primer torneo. ¿Será cierto eso?... Me voy, soy fuga.