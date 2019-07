Así que está todo arreglado para que Brasil campeone. Contra todo vamos por el ‘Maracanazo’ o ‘Perucanazo’

Del saque somos carnecita. .. Así que está todo arreglado para que Brasil campeone y se desate un carnaval en Río de Janeiro. Y por ‘siaca’, lo dicen los colegas argentinos, uruguayos y el resto del continente. O sea, es contra el árbitro (chileno), la ‘torcida’, el comité organizador que nos pone baches hasta en la cancha de entrenamiento y el ‘Scratch’. Contra todo vamos por el ‘Maracanazo’ o ‘Perucanazo’. Creo que son mejores estos ingredientes, porque ‘encojonan’ a la gente. Lo que no debe pasar es que los desconcentre y le tomen mucha atención al tema. La ‘maleadez’ y ‘fulería’ hubo siempre.

A este nivel es peor. Son más sucios y ‘atorrantes’. Por eso yo me cuido de los de corbata. De los ‘cuellos blancos’ del fútbol. Han empezado a meter carretillas antes que empiece a correr el balón. Aun así, vayan con pampers y colirio para los ojos, porque van a reventar. Sí, señores...

‘Ya está’, puso Dani Alves en su Twitter después que Perú goleó a Chile. Tiene dos lecturas: la primera es que ya saben quién es el rival. La segunda es un mensaje siciliano que ha querido que lo lean. ‘Ya somos campeones, si a esos mismos les metimos 5-0’. Reconozco la categoría del marcador derecho del PSG, el futbolista con más trofeos internacionales en el mundo. Más viejo, más ‘calidoso’. Pero que no me agarre de gil. Eso es lo que sienten en el fondo los brasileños. Yo le recuerdo que su club solo pinta en Francia y ni con toda la plata del planeta ni los pases más caros de la historia, se lleva una Champions. Nada te garantiza ni ‘mela’. Ni el dinero ni los más ‘rankeados’ resuelven ‘solitos’ las cosas. Así que bájate de tu nube. Curuju...

Llegué a Río de Janeiro y me recibió una intensa lluvia. Mi hermano, el ‘Tigrillo’ Navarro, me llamó para avisarme que me había reservado dos triples en el ‘5 estrellas’ Windsur Oceánico, que une con un puente al hotel de la selección, porque son de la misma cadena y están ubicados en Barra da Tijuca, la zona más exclusiva de la ciudad. Le consulté a mi batería para ‘pulsear’ si les daba el bolsillo y me dieron un rotundo ‘sí’. Ya no querían ir a Copacabana, porque hay muchos vagos y ‘craqueros’ (drogos). Pensar que en el Callao se van a un telo ‘Ares’ de la cuadra 9 de Insurgentes, donde pagan 35 soles por la matrimonial. Aquí se han ‘acharlado’ con 200 ‘cocos’ la noche. Lo bueno fue ayer a la hora del desayuno. No se llenaron nunca de ver tanta pedicure y manicura. Qué deditos ni ‘shortcitos’. Mucha bonita con feos.

Luego de observar el triunfo de Djokovic en Wimbledon, subimos al piso 17, donde hay un sauna. Bañito y salimos rumbo al ‘Barra Shopping’. Mismo Jockey Plaza, pero con marcas más ‘fichas’. Paseamos por las tiendas y lo mejor no fue la ropa. Lo espectacular ha sido el desfile de modas. Carita, cuerpo, estilo y carismáticas. Completitas. Ya entiendo a Ronaldinho, Ronaldo, Neymar y otros que no pueden con su genio. Yo estoy concentrado como seleccionado, porque faltan 24 horas para abrazar la gloria. Y no va a ser...

‘Cuevita’, no pongo en duda tu entrega, pero necesitas ser el diferente, porque es tu principal función. Tienes la habilidad y talento en los chimpunes. Eres ‘jodido’, bromista, atrevido en la interna, en el grupo, solo falta que lo traslades a la cancha. El miércoles corriste parejo, duro. Presionaste y robaste balones. Mañana tiene que ser igual. Me rompo la cabeza por cómo ‘taponear’ a Arthur, quien es el que mejor cubre el balón en el planeta. Es el fútbol puro. ‘Orejas’ Flores tiene que fajarse con Dani Alves, quien es la salida del equipo de Tite. Es él o tú. Por allí son una puñalada. Más controlable es por el lado izquierdo, ya sea con Filipe Luis o Alex Sandro. Si logramos controlar a esos angelitos, lo demás es más sencillito.

Casemiro corta jugadas, no se hace problemas y la toca en una. Nada del otro mundo. Everton es ‘cangurazo’ y ya lo demostró contra Argentina. Coutinho no tiene ‘chasis’ para aguantar golpe, Firmino zapatea como ‘Guajaja’ y Gabriel Jesús es veloz, pero ‘chamaquito’. Se lo llevó por potencia a Otamendi porque venía con fuerza en modo tanque. Allí falla Pezella cuando va todo sano a la dividida. Ah, Thiago Silva y Marquinhos, que se coman su budín con pasas con Paolo. Y no va cher... Me voy, soy fuga.