Del saque somos carnecita. .. La verídica que ese sillón de la Federación Peruana de Fútbol es ‘cana’. Recuerden lo que vivió Manuel Burga, que la libró por un ‘pelo’, y ahora el ‘Gordito’ Oviedo se fue pa su ‘río’. El poder y el dinero malogran el cerebro a la gente que se va por lo ‘chueco’, por lo ilícito, y eso, tarde o temprano, te pasa la factura. Muchachos, vayan por la legal; así no haya abundancia, no hay nada más preciado que la libertad. Mis respetos para los que trabajan honradamente día a día para llevar el pan a casa. Caminan con la frente en alto y nadie los señala. Cuando estás en desgracia, la familia, los hijos son los que más sufren. Adentro, encerrado entre rejas, la angustia te devora. Ya lo saben, piénsenlo dos veces antes de ensuciarse las manos. Y no va a ser...

Ya me contaron que el ‘Ciego’ renovó por un buen billete. El hombre no quiso ser menos que el ‘Tigre’, a quien le triplicaron el sueldo, y metió presión. La firme que la buena chamba con la Blanquirroja hizo que ‘rompan el chanchito’ para pagarle capricho. Y no va cher...

Todo se sabe, el nuevo artillero histórico no se olvidó de su ‘veneca’ antes de partir a su tierra a pasar fiestas por fin de año. Ella trabaja en un café de Larcomar, el hombre le alquiló un depa en Surco y le compró boletos en avión para que visite a su familia por Navidad. O sea, paga capricho...

Ya me enteré de que hay un ‘cabeceador’ más grande que Valeriano López, Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic juntos. La firme que no lo tenía en mi lista, porque siempre tuvo pinta de caballerito y correcto, pero tiene una larga fila de acreedores que lo están persiguiendo. Una de sus últimas víctimas fue un ‘alemán’ con quien jugaron juntos en una universidad. El patita pecó de confiado y le dio un buen billete, pero hasta ahora lo tiene cerrado y la amistad se fue al tacho. Para que otros incautos no caigan, les digo que tuvo un hermano que también jugó en la pelotita y fue alcalde, además un sobrino que le encantaba salir en las páginas de espectáculos y heredó la chapa del tío. Ya están advertidos... Me voy, soy fuga.