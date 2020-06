Del saque somos carnecita... La firme que hay muchos chibolos que no aprenden. Con cinco minutos de fama se alucinan estrellas y en el único lugar donde la ‘rompen’ es en Barranco Bar. He visto a varios que se alucinaban y caminaban pisando huevos, y al final terminaron sin piernas y ‘mangueando’ en pichangas de barrio. El talento es un don que te da la vida y hay que saber aprovecharlo. Las mujeres, la joda, es un ratito nomás. Los años pasan y cuando te das cuenta ya estás bordeando los 30 y terminando tu carrera. Por eso siempre digo que los jóvenes deben tener ejemplos como Pizarro y Paolo, sufrieron de chicos y ahora sus cuentas están llenas de ceros. Y no va cher...

Así que ‘Ozuna’ tenía su corazoncito. Ya no arma encerronas con chibolas, pero es ‘padrino’ de una chica de la avenida Pizarro, en el Rímac. Es infaltable enviando 500 ‘cocos’ todos los meses. Unos dicen que lo hace porque la muchacha tiene tres hijos y los cría sola. Otros aseguran que es por agradecimiento, pues le hizo caso cuando jugaba en reservas. Curuju...

Todo se sabe. Así que una de las razones por las que un delantero hizo harta bulla en la puna y prefirió irse al norte es porque estará más cerca de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, donde vive una ‘gebita’ cuyo nombre empieza con ‘O’ de Oriana. No la podía ver porque jugaba recontra lejos, ahora fácil se dará sus escapaditas. Hummmmmm...

Reapareció ‘Mafer’, la chorrillana. Fiel a su estilo, buscó a su eterno ‘sponsor’, un seleccionado que siempre hace la del ‘Chavo’. Esta vez no pidió billete para comprar un teléfono de última generación, sino que se portó cariñosa y le regaló un videíto bien ‘hot’. Asuuuu... Me voy, soy fuga.