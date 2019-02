En el ataque crema, 'Chiquitín' es el más movedizo. El ‘Tanque’ se mueve menos que Melcochita en las cuatro perillas

Del saque somos carnecita. .. Este Universitario no deslumbra, pero creo que peleará arriba. A diferencia del año pasado, tiene mejores variantes en su volante, donde el enano Hohberg ha empezado a demostrar que puede ser el hombre que desequilibre con gambeta y velocidad. Después de ver los partidos ante Concepción y Vallejo, resalto a Alfageme, quien está haciendo el ‘trabajo sucio’, quitando pelotas y limpiando la cancha para sus compañeros. En la zaga, hay tremendo cambio con Quina y el ‘charrúa’ Rodríguez, ambos no son Sergio Ramos ni Piqué, pero comparados a ‘Uña de gato’ y ‘Ven a mi casa’, fijo que habrá menos bloppers. Lo que sí está al debe es el ataque. ‘Chiquitín’ es el más movedizo, porque el ‘Tanque’, con 37 años, se mueve menos que ‘Melcochita’ en las cuatro perillas. Y no va cher...

A propósito, hay un video que está circulando por ‘wasap’ donde se ve a algunos jugadores haciéndola linda en un tono. Espero que sea pasado. La pretemporada fue exigente y no pueden echar todo el trabajo al tacho. Así es...

En el Rímac, trabajan contra el tiempo después de la patinada del ‘men’ que dirige el club. O sea, contrataron a ‘Obama’ sin saber cómo entrenaba, esperaron que llegara para darse cuenta de que no estaba a la altura. Vivas tiene un estilo bielsista, lo malo es que ya tiene un plantel con jugadores que él no pidió y tendrá que acoplarse a lo que hay. Si el argentino apuesta por algunos ‘experimentados’, le puede ir mal. Velocidad y alta presión son requisitos básicos en su forma de juego. El debut en el campeonato local es en unos días, y en menos de un mes lo harán en la Copa, donde sus rivales se reforzaron bien y trabajando con tiempo y planificación. Guarda con los papelones... Me voy, soy fuga.