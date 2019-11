La firme que el fútbol peruano necesita más jugadores con la moral de la ‘Pulga’, quien con 60 kilos mojado y menos de metro setenta se dio el lujo de meter más de 70 goles en el extranjero en los últimos años. Los que lo conocen todavía recuerdan que cuando firmó su primer contrato lo manguearon. “No pasa nada, la plata grande llegará sola cuando reviente los arcos y me vaya afuera”. No se equivocó y es agradecido con los suyos. Su mamita maneja un Porsche y apoyó a su hermana que es profesional. Lo positivo es que está bien asesorado porque tiene sus inversiones. Falta que esas buenas actuaciones las repita con la selección donde no la mete hace rato. Creemos que este título le dará confianza. Sí, señores...

Ese ‘Turco’ que mandó al sótano 4 a los menores de nuestro país es un personaje de aquellos. Su contrato vence en diciembre y guerrea como no tienen idea para que no se le vaya el dulce. No solo cobra 70 mil cocos al mes, también tiene un ‘arreglito’ con unos españolitos que cobran 9 palos gringos al año por cursos que son un chiste. Encima quiere reducir su salario o que lo coloquen en otro puesto del organigrama con tal de quedarse en su minita. Qué feo...

La gente de Ate salta en un pie. Es que por la final de la Copa Libertadores les dejarán el estadio como nuevo. Con luz, baños, internet y muchas mejoras. Y el club chapará casi medio palo gringo. Pensar que no había ni papel higiénico ni agua en los sanitarios. Esperemos que ese billete se invierta en menores y no en pagar millonadas a estafadores que no pueden ni parar un balón. Y no va a ser...

El ‘Cholo’ Fano está en Lima y ha venido con título de entrenador. Me pasan la voz de que ya habló con el ‘Amigo de Marco Antonio’ para agarrar el equipo el otro año. De momento no le dijeron ni que sí ni que no, pero el hombre ha dicho que no hay problema con el sueldo porque está fondeado y sus suegros están chocolate, barbones. De lo que no se ha enterado es que si la rosada baja, al administrador lo sacan arrancado porque lo sacan. Ayayayay... Me voy, soy fuga.