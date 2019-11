Del saque somos carnecita. .. Mañana HABRÁ un duelo que nos puede dejar bastantes enseñanzas. Los ‘cafeteros’ tienen 35 jugadores en equipos importantes del mundo. Es una selección que tiene fútbol, potencia e intensidad. Hay que estar concentrados porque son ‘explosivos’ en cualquier momento y allí es cuando inclinan la balanza a su favor. James, Cuadrado, Muriel te hacen daño en cualquier momento. Nos van a hacer sudar. Y no va a ser...



Nuestro éxito está en que debemos jugar ordenaditos, tocando, teniéndola y sin rifarla, que en el cuerpo a cuerpo nos llevan ventaja. Por eso quiero ver a Paolo desgastando a esos centrales de un metro noventa, empujándolos, desestabilizándolos y que allí aparezca la ‘Pulga’. No me gusta para la selección, hasta ahora no ha demostrado ser titular, pero mañana puede ser el choque ideal para dejar en claro que con la ‘Bicolor’ también la mete como en los clubes por donde pasó. Así es...



La firme que en la ‘franja’ deben tenerle más cuidado a su ‘joyita’, un chibolo cuyo apellido empieza con V de Vilca. Dicen que se anda volteando botellas de cerveza en Bellavista y pese a ganar poco, se encarga de pararle el trago a los vagos del barrio. Cuidado que estás empezando bien, pero como tú, un montón al inicio la rompían y al final terminaron mangueando. Curuju...



Me cuentan que en Ate la cosa está recontramal. Le deben los sueldos a la gente que no está en planilla y cobran con recibos por honorarios. Son varios y están incluidos personal de mantenimiento, administrativos y por allí un par de entrenadores de menores. Así no es... Me voy, soy fuga.