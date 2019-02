Del saque somos carnecita... El Cristal-Alianza tendrá aires de revancha. Por más que los ‘zambitos’ digan que ya olvidaron la paliza que les dieron los celestes en la final del año pasado. Yo no soy sano y no me como ese cuento. Cuando te pintan la cara, no estás tranquilo hasta que la devuelves con la misma moneda. Eso sí, será un partido diferente. Los rimenses no tendrán el tridente que los llevó a ganar el título. Costa y López fueron vendidos al extranjero y Herrera no estará por suspensión. Los blanquiazules presentan caras distintas como Aldair Salazar, Anthony Rosell, Wilder Cartagena, José Manzaneda y en el arco, Gallese jugará su primer clásico. Eso sí, veo a Alianza con mejor recambio. Espero ver un partido abierto y buen fútbol. Así es...

La ausencia de ‘Bolt’ en el Vallecano por segundo partido consecutivo me empieza a preocupar. Era fijo en su equipo, pero de un momento a otro lo mandaron a calentar banca. Lo bueno para el lateral es que en los encuentros que estuvo ausente perdieron y los hinchas ya empiezan a reclamarlo. Espero verlo de titular otra vez, porque algunos equipos más rankeados lo tienen en la mira y para poder seguir en Europa tiene que mostrarse. Y no va cher...

La firme que los cremas sufrieron más de la cuenta ante el Pirata. Es cierto que ganaron y lo que importa son los puntos, pero ya van dos partidos en que su juego colectivo deja muchas dudas. El ‘Pana’ con un plato de seco de cabrito, dos tamalitos encima y tres vasos de chicha de jora, se dio el lujo de ganarle en velocidad a ese defensa ‘charrúa’ pelado. Si no fuera por la velocidad de ‘Chiquitín’ y las ganas del ‘Enano’, el cuadro norteño sacaba otro resultado. Así es... Me voy, soy fuga.