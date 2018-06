Del saque somos carnecita ... Cada vez me sorprendo más del cariño de los hinchas en cada lugar donde va la selección. No importa el tiempo, la distancia ni obstáculos, siempre hay un peruano alentando con su bandera. Hasta los austriacos se pusieron los colores de Perú y se colaron en la práctica para tomarse fotos con Paolo, Farfán, ‘Orejas’, Cueva y demás jugadores. La firme que el fútbol te mueve el bobo y rompe las barreras de los países. Y no va a ser...



Ayer estuve otra vez concentradito en mi escritorio viendo el Dinamarca-Suecia. Reviso las webs, leo comentarios, opiniones y muchos dicen que, tras el empate 0-0, estamos para ganarles a los daneses. Yo no me confío. Ojo, una cosa son los amistosos, donde nadie va fuerte a las divididas ni quiere lesionarse a pocos días de empezar el Mundial. En el torneo es otra cosa. Dinamarca no contó ayer con su estrella Christian Eriksen, volante del Tottenham. Él es la manija de su selección. Con su presencia ese equipo se fortalece. Curuju...



Lo que sí veo es un cuadro duro y no se le puede ir al choque. Pelota a ras del piso, tocar en una y velocidad en el uno-dos. Allí está la fórmula para desequilibrar. Los daneses son prácticos, no hacen chiches ni tiki taka, pero cuando atacan son un huracán, te llegan con todo y aprovechan su somatotipo y juego aéreo. Así es...

Lo de ayer fue un anuncio para ‘Bolt’ Advíncula: Ese zambito Pione Sisto es para preocuparse. Es rapidito y no le corre a la patada. Será un duelo de dos veloces en el debut mundialista. Asuuuuuu...



El centro delantero Jorgensen, compañero de Renato Tapia en Feyenoord, sigue sin convencer. Torpe, trotón y sin crear situaciones de gol. El arco se le ha cerrado, ojalá siga así durante el Mundial. Creo que el ‘Mudo’ Rodríguez y la ‘Sombra’ Ramos pueden contenerlo. Ayayayay...



Australia es un equipo con buen trabajo físico, pero sin talentosos. Se metió a Rusia por repechaje y desea hacer historia. Sabe que con Perú se jugará su partido a muerte. Los ‘canguros’ no son Nueva Zelanda, tienen mejor orden y más valor en el mercado. Hay que tener la pelota y buscar las faltas, volverlos locos con nuestro toque. Hoy enfrentamos a Arabia Saudita y será un buen ensayo para el duelo con los australianos. Así es... Me voy, soy fuga.