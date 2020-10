Del saque somos carnecita... Las tripas suenan, pero no de hambre, es de ansiedad. Faltan 72 horas para que comience el sueño de Qatar 2022. Y la verdad es que dejemos de sacar números, cuentas y alucinar idioteces. Paremos con el tango de que el inicio del fixture es bravísimo. Igual hay que enfrentar a todos. Quizás sea positivo que los seleccionados todavía no están bien armados. Pensemos partido a partido.

Y el debut es en Asunción. Recordemos que hace cuatro años goleamos 4-1 en el ‘Defensores del Chaco’. La clave de ese triunfazo fue el contragolpe. Nos adelantaron, pero nunca perdimos el orden. Lo mejor de aquel partido es que todos atacaron y defendieron. Hasta la ‘Sombra’ Ramos hizo un gol y con la cabeza rota. Sí, señores...

De ese once titular de Paraguay hay 6 que no han sido convocados. Los otros 5 pueden alinear. El tema es que el DT Eduardo Berizzo ha metido mano y ha hecho el cambio generacional porque habían tíos que jugaban hasta con artrosis. El ‘Toto’ es más entrenador que el ‘Chiqui’ Arce y eso es un plus para ellos. El argentino es alumno fiel de la escuela de Bielsa. Fue su asistente en Chile que clasificó al Mundial del 2010. Meticuloso y enfermo del fútbol. Es luchador neto. Hasta superó un cáncer de próstata. Rexuxa...

La diferencia del equipo guaraní de la Eliminatoria pasada con el actual es que los del ‘Toto’ presionan y corren más. Son verticales y no tiran tanto pelotazo. Tratan de poner el balón al piso. A la intensidad le agregarán la pierna fuerte que es el estilo natural de este país. Pero tranquilos que no es nada del otro mundo. No son Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia ni Chile. Encima no habrán espectadores ni ‘zapatos rotos’ en el estadio. Tampoco mujeres en los lobbies distrayendo a la gente. Curuju...

Los Celso Ayala, Roque Santa Cruz, Tacuara Cardozo, ‘Colorado’ Gamarra, el grande de grandes José Luis Chilavert, Salvador Cabañas, Julio César Romero, ‘Toro’ Acuña, ‘Cenizo’ Nunes, ya están en los libros de historia. Los de ahora son normalitos. Los mellizos Romero de San Lorenzo son lo mejorcito, pero hacen noticia por malcriados y maleros.

El apellido más resonante es Miguel Almirón que destaca en el Newcastle de la Premier League, futuro compañero de Rodrigo Vilca en las ‘Urracas’. Los más experimentados son el zaguero ‘Mudo’ Gómez (Palmeiras) y los centrodelanteros Antonio Sanabria (Betis) y Raúl Bobadilla (Guaraní de su país), quien también tuvo un paso por la Bundesliga y Suiza. No hay diferencias en individualidades. Lo colectivo y detalles escribirán el marcador. Así es... Me voy, soy fuga.