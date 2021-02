Del saque somos carnecita... Ayer lo vi al ‘Cabezón’ Tapia frente al poderoso Atlético de Madrid y me da tremendo gusto ver su personalidad y crecimiento en España. Fue el que más pelotas recuperó en el partido y eso que jugó condicionado con una amarilla desde los 5′. Por algo es titular inamovible en Celta. A simple vista no se le ve veloz, pero tiene ubicación, rapidez mental y sabe generar una salida para su equipo. La continuidad y exigencia de la Liga no le ha chocado, al contrario, se está fortaleciendo. Y eso pasa porque el muchacho es fuerte de la cabecita y tiene ‘llantas’ para ‘guerrear’ los 90 minutos. Sí, señores...

Ya me enteré que al ‘Ruso’ le llegó una oferta de un grande de Ecuador, pero la ‘guita’ que le ofrecían no le hizo cosquillas. Le dijeron que podían darle medio palo gringo por todo el año y el delantero respondió que mejor se quedaba en su tierra, con su familia, jugando en su ‘primer amor’, decidiendo cuándo juega y haciéndola linda con la gentita de ‘Chollywood’. Asuuuuuu...

Así que un jugador con nombre brasileño estuvo en coqueteos para ponerse una camiseta del sur. Dicen que al entrenador no le disgustaba la idea de tenerlo, pero el muchacho pidió como si hubiera ganado la Libertadores y le dijeron ‘más pallares con tallarines’. Pobechito...

Hay un run rún que al ‘Zancudito’ se le presentó la Virgen. Es que como nació en Grecia cuando su viejo jugaba por esos lares, la Federación de ese país lo estaría siguiendo y hasta se habla de que podrían convocarlo. La firme que el chamaco aún no ha mostrado mucho y su mejor gol fue levantarse a una ‘tombita’. Tiene que ponerse las pilas, porque este año tendrá competencia y no será fijo en su puesto. Y no va cher...

La falta de Renato Tapia a Luis Suárez que pudo ser expulsión. (Fuente: ESPN)