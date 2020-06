Del saque somos carnecita... La gente me pide que siga comentando el Perú-Escocia de Argentina 78. Ayer me quedé corto hablando de los ‘cracks’ que integraron esa selección, sobre todo el gran Hugo Sotil. No fue titular porque venía de recuperarse de una operación, pero su paso por el poderoso Barcelona de España, donde fue campeón en la temporada 1973-74, lo hacía importante. Con una pierna le rompió la cintura a los escoceses, se encargó de jalar marca y abrirle campo al ‘Nene’ Cubillas. Teófilo, por sus 10 goles en los mundiales, inscribió su nombre en la Fifa, pero el ‘Cholo’ fue quizá el mejor futbolista que hemos tenido. Nunca se sintió menos en el ‘Barza’, donde el holandés Johan Cruyff era la estrella, llevó la ’10′ que era reservada para el más talentoso del equipo y hasta hoy el club catalán y sus hinchas lo cuentan entre sus ídolos. Un grande con todas sus letras. Sí, señores...

Me cuentan que el ‘Pitbull’ celebró el ‘Día del Padre’ comiendo hartas alitas de pollo. Él mismo las preparó con papas y mucha ensalada, y bajó la grasita con unas botellitas de vino. Eso sí, para no perder la línea, ayer salió tempranito a correr. Menos mal que no se cruzó con ningún guachimán, sino los ‘gomeaba’. Noooooo...

El rosado Joao Ortiz no sabe cómo regresar de Chile y, si hasta el jueves no consigue un vuelo humanitario, chapará su carro y se viene manejando. El defensa pensaba hacer la cuarentena en Lima, pero como en su condominio se detectaron ocho casos de coronavirus, se asustó por sus chamacos y arrancó para su tierra. Ahora está desesperado por volver, porque en la ‘Misilera’ ya pasaron las pruebas moleculares y se puede quedar en el aire. Asuuuuu...

Ya me contaron que el ‘Rusito’ no pierde el tiempo. Es la imagen del restaurante de su viejo en Chimbote, le da con todo a la publicidad y hace las entregas por delivery. Sabe que en estos tiempos ‘business son business’ y todo suma para el bolsillo. Y no va cher... Me voy, soy fuga.