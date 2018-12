Del saque somos carnecita. .. Fue baile. Así de simple. Cristal pasó por encima a Alianza y es el justo campeón del año. En los dos partidos le metió 7 goles y demostró superioridad colectiva. El libreto del ‘estilo uruguayo’ se agotó en los victorianos, no dio para más. Para un temporada estuvo bien, ya era demasiado haber llegado a la final sin ganar un torneo. Los pelotazos, la garra, la suerte y ‘san Leao’ no van a ayudar siempre. A pesar de que los rimenses tenían ventaja, no salieron a especular, para ellos fue un partido picante, jugando, metiendo fuerte en las divididas y contando el apoyo de su gente. Alianza salió a la revancha sin actitud, sin fútbol y cuando se vio abajo en el marcador confundió la entrega con el juego brusco. Nunca pudo superar a los celestes. Así es...

Esos laterales de los victorianos volvieron a ser un portón abierto, una mazamorra. Lo dije antes de la final, no era la hora para que el ‘Profesor’ ensaye estrategias a un día del partido. Eso solo demostró desesperación. Lo que no se hizo en un año quisieron arreglarlo en tres días. Ayayayay...

Cristal tuvo al mejor jugador del torneo: Gabriel Costa. Habilidoso, jodido, encarador, asistidor y con gol. Fue una pesadilla para los rivales y ayer se lo hizo saber a Alianza. La zaga íntima tendrá pesadillas con el ‘charrúa’. Encima, Herrera los volvió a ‘vacunar’, en el año le ha marcado 7 goles a Leao. Así es...

Ese chico Marcos López parece que tuviera años en Primera. Es guapo, no le rehúye a la patada, va siempre para adelante y solo tiene 19 abriles. Para mí es la revelación del 2018. El técnico le dio confianza y el chiquillo respondió. El ‘Pato’ Álvarez parece que vio el video del duelo en Matute y ayer se reivindicó. No tuvo muchas de peligro, pero lo vi más seguro. Ya había sido campeón con Melgar justamente ante Cristal y sumó otro título, esta vez con la celeste. Cazulo, con 36 años, se da el lujo de ser uno de los mejores en la final. Trotón y todo, se comió la cancha, metió pierna fuerte cuando tenía que hacerla y encima coronó su actuación con un gol. Asuuuuu...

Felicito al ‘pito’ Carrillo. Las palabras del presidente rimense no lo intimidaron, no se presionó y sacó adelante un partido picante. Estuvo acertado, salvo una que otra entrada fuerte de Alianza. En general, buen arbitraje. Por algo estuvo designado como cuarto hombre en la final de la Copa Libertadores, nada menos que en el ‘Santiago Bernabéu’. Curuju... Me voy, soy fuga.