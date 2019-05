El bajón del equipo del final de la Javier Prado tiene un solo responsable y ese es el chileno que se alucina Klopp...

Del saque somos carnecita. .. La firme que nada es casualidad. El bajón en el equipo del final de la avenida Javier Prado tiene un solo responsable y ese es el chileno que se alucina Klopp, Pochettino o Guardiola. Desde que empezó a tratar feo a los juveniles nadie lo pasa. Encima, nunca fue a ver a las reservas, que marchan segundos, para promover nuevas figuras ahora que su equipo es pan con camote y relleno. Y todo porque ningún chibolo empelotó a ‘padrinos’ que recomendó para que los fichara la empresa que lo llevó al club y que hace business con los que dirigen la institución. Asuuu...



Ya me contaron que hay un ‘negro parrillero’ que no cree en nadie y con tal de chapar unos verdes atropella a sus colegas. Se apareció por el norte y serruchó el piso a ‘Manzanita’, que había sido campeón con el equipo en una etapa. Los dirigentes le creyeron el floro que metió, pero cuando le dijeron que no podía dirigir en Copa Perú porque era extranjero, respondió que no había problemas porque su asistente era quien se sentaría en el banco. En su primer partido fue el utilero quien dirigió a ras de campo. Por eso nuestro fútbol está en la lona. Así es...



Mis condolencias para la familia de Samuel Eugenio, que fue campeón con la ‘U’ y también defendió a Sport Boys y la ‘Blanquirroja’. No fue un dotado con el balón, pero le sobró temperamento, carácter y entrega por la camiseta, capaz de tirarse de cara para marcar al rival. En los últimos años fue formador de menores y ayudó al crecimiento de la ‘Pulga’, ‘Polito’, ‘Orejas’, ‘Canchita’, ‘Hiena’, entre otros. Hasta ganó varios títulos juveniles con los cremas, pero los que dirigen el club no tuvieron mejor idea que botarlo para poner a sus recomendados. Descansa en paz, ‘Chamuco’... Me voy, soy fuga.