Del saque somos carnecita... La verídica que la ‘Muela’ vive su mejor momento. Se ha vuelto un abanderado en la crema, la gente le tiene harto cariño por la selección y la rompe en las redes sociales. El hombre publica todo el día sobre camisas, ternos, calzoncillos y cada vez que opina, le cae un sencillazo. Sabe que debe aprovechar ahora que está de moda. Y no va cher...



Hay un runrún que ‘Bam Bam’ arrugó toditito con un técnico chatito con apellido del mexicano que hacía del ‘Chavo del 8’. Hace unos días se encontraron en un grifo de Monterrico y el más bajito se le fue encima, porque se enteró que lo maleteba feo. El entrenador con cara de malo solo le quedó hacer los pasitos de Michael Jackson. Qué palta...



Ya me contaron que un juvenil, que estuvo con la ‘Magia’ en ese ‘depa’ miraflorino donde falleció una chibola, ha conseguido un empresario para que lo coloque en el extranjero, así sea en una Liga amateur. Es que el caso se ha complicado y tiene miedo ‘pagar ganso’. Ojalá haya aprendido la lección. Curuju...



Así que un arquero del Rímac y otro que ataja en un equipo ‘characato’, están peleados a muerte. Se insultan por ‘Wasap’ y se mandan indirectas en el Facebook. Las malas lenguas aseguran que todo sería por culpa de una mujer. Hummmm...



Me datean que un chato que fue delantero y pretende reemplazar al ‘Cantante’ como representante de los peloteros, está con roche. Iba bien con su discurso, pero habló de honestidad y aparecieron varios que le recordaron que era el ‘rey de los doble contratos’ en su etapa de jugador. Encima, tiene en su lista a otros que hicieron lo mismo. Ya perdió... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.