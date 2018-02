Barbón con pinta de hippie se reúne con gerente al que le gusta llevar a técnicos a locales con foquito rojo

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un entrenador que es un ‘maestro’ ahora camina más tranquilo, porque se estaba pegando con un personal que lo dejaba sin piernas, le comía el coco y la firme que a los cincuenta eso no corre. Es que la muchachita de Surquillo que lo desconcentraba, ahora está saliendo con un chibolo con quien se escapa a la playa. Las malas lenguas aseguran que el ‘pata’ no es billetera gruesa, pero con 20 años menos le sobra físico y puede sacarla de la mano por donde quiera. Curuju...



Hay un runrún de que un barbón con pinta de hippie que hace rato está estafando en la pelotita, se reúne en San Borja con un gerente al que le gusta llevar a los técnicos de tour nocturno a locales con foquito rojo. Dicen que hablan de fútbol y business. Y no va a ser...



Me cuentan que ‘Machito’ anda averiguando inscripciones para seguir cursos de entrenador. Parece que el presidente del club de Eten ya le aseguró que este año no jugará, pero llegue quien llegue a ponerse el buzo, él será su asistente. El hombre ya empieza a planificar el retiro y debe pensar que tiene un batallón atrás. Curuju...



Nuestro máximo goleador en Mundiales estuvo el fin de semana en Zúrich. Se hospedó en el mejor hotel de la ciudad y el sábado salió a ‘latear’. Se le iban los ojos con las coloradas y más de una le respondía el saludo. Sacó a relucir todo su inglés avanzado. Así es... Me voy, soy fuga.

